Владельцы Lada Vesta NG в шоке: компания раздаёт бесплатные аксессуары за ремонт

Проблемы с датчиком положения педали тормоза стали причиной частых обращений владельцев нового поколения Lada Vesta NG в дилерские центры LADA. Правильная работа этого устройства критически важна не только для активации стоп-сигналов, но и для функционирования других систем автомобиля.
Недавно, по инициативе "АвтоВАЗа", автоцентры LADA начали предоставлять дополнительные привилегии при замене этого датчика по гарантии.
С 24 июня 2024 года, в рамках улучшения качества обслуживания, при устранении неисправностей выключателя тормозного сигнала на гарантийных автомобилях Lada Vesta, владельцам предоставляются дополнительные датчики тормоза и комплект фирменных аксессуаров, включая перчатки и брендовый фонарик, согласно приказу N49-24 от "АвтоВАЗа".
Дополнительно клиентам предлагается выбрать подарок, такой как 1 литр моторного масла или другие доступные опции. Стоит отметить, что проблемы с датчиками тормоза начались после смены поставщика, которым ранее была компания Renault.
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