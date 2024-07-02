Владельцы Lada Vesta NG в шоке: компания раздаёт бесплатные аксессуары за ремонт

"АвтоВАЗ" начал дарить подарки владельцам неисправных Lada Vesta

Проблемы с датчиком положения педали тормоза стали причиной частых обращений владельцев нового поколения Lada Vesta NG в дилерские центры LADA. Правильная работа этого устройства критически важна не только для активации стоп-сигналов, но и для функционирования других систем автомобиля.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Недавно, по инициативе "АвтоВАЗа", автоцентры LADA начали предоставлять дополнительные привилегии при замене этого датчика по гарантии.

С 24 июня 2024 года, в рамках улучшения качества обслуживания, при устранении неисправностей выключателя тормозного сигнала на гарантийных автомобилях Lada Vesta, владельцам предоставляются дополнительные датчики тормоза и комплект фирменных аксессуаров, включая перчатки и брендовый фонарик, согласно приказу N49-24 от "АвтоВАЗа".

Дополнительно клиентам предлагается выбрать подарок, такой как 1 литр моторного масла или другие доступные опции. Стоит отметить, что проблемы с датчиками тормоза начались после смены поставщика, которым ранее была компания Renault.