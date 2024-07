Все, что нужно знать о новом электрическом Volkswagen Golf с обновленным стилем

Volkswagen готовит к выпуску новое поколение своего исторического автомобиля Golf, который к 2028 году полностью перейдет на электрический привод. Этот шаг отражает стремление компании адаптироваться к современным требованиям рынка, сохраняя при этом историческую ценность и узнаваемость модели.

Фото: Wikipedia by The Car Spy, CC BY 2.0