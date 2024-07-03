Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ешьте сало правильно: секреты пользы и предупреждения врачей
Прощайте, газонокосилки: это варианты вместо газона
Большинство россиян планируют отдых на даче этим летом
В Индии в массовой давке погибли 116 человек
Обиженные телефонные мошенники могут заспамить СМСками, предупредил эксперт Артимович
Онколог Серяков: влияние ультрафиолета на здоровье кожи во время маникюра
В Новгороде нашли кота, которого помогал искать даже губернатор
Почему кошке нравится спать на полу: 3 возможные причины
Как избежать проблем с автомобильным ключом: советы водителям
Все, что нужно знать о новом электрическом Volkswagen Golf с обновленным стилем

Автоэксперт Груниц озвучил планы Volkswagen по новому электрическому Golf

Авто

Volkswagen готовит к выпуску новое поколение своего исторического автомобиля Golf, который к 2028 году полностью перейдет на электрический привод. Этот шаг отражает стремление компании адаптироваться к современным требованиям рынка, сохраняя при этом историческую ценность и узнаваемость модели.

Автоэксперт Груниц озвучил планы Volkswagen по новому электрическому Golf
Фото: Wikipedia by The Car Spy, CC BY 2.0

По словам главы технического развития Volkswagen Кая Груница, новый Golf будет продолжать традиции предыдущих моделей, сохраняя иконические черты. В то же время, компания планирует внедрить современные технологии, включая систему зарядки на 800 вольт, что позволит быстро восстанавливать заряд батареи от 10 до 80% всего за 12 минут.

Дизайн нового Golf также будет вдохновлен историческими мотивами, основанными на первом поколении модели. Возможно, для американского рынка автомобиль получит название Rabbit, как это было ранее. Немецкое издание Auto Bild предполагает, что Golf Mk9 может вернуться к ретро-футуристическому стилю, вдохновленному элементами дизайна первых поколений, включая круглые фары и прямые линии кузова.

Следуя примеру FIAT и Renault, Volkswagen намерен использовать этот стилистический подход для подчеркивания своей уникальности и конкурентоспособности на фоне быстрорастущего китайского рынка электромобилей. Это позволит не только продолжить традиции Golf, но и создать автомобиль, который отвечает ожиданиям и требованиям современных автолюбителей.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
"У меня не осталось любви к России": как сейчас живёт и чем занимается актёр Александр Збруев

Стало известно, как сейчас живёт и чем занимается актёр Александр Збруев.

Стало известно, как сейчас живёт и чем занимается актёр Александр Збруев
Певица Жасмин обратилась к сыну Филиппа Киркорова: яркой дороги
Певица Жасмин показала кадры со дня рождения сына Киркорова Мартина: "Папа года"
Размер имеет значение: что расскажет вам ботва о будущем урожае картофеля
Сергей Селин высказался о певице Софии Ротару: "Ты врала нам?"
Сводка с фронта: ВС РФ прорвали оборону ВСУ через подземный тоннель, уничтожен аэродр Дмитрий Плотников Потребители в Киеве жалуются на отключения света до 20 часов. Не нравится — на фронт Любовь Степушова Как старая Америка превращалась в новую — агрессивную Сергей Лебедев
Гортензия вянет в жару: действенные способы вернуть растение к жизни
Блогер Даня Милохин пытается трудоустроиться за рубежом: "Решил устроиться на работу"
Там тепло, там моя мама!: Куда исчезли "Джентльмены удачи" из Джамбула
Там тепло, там моя мама!: Куда исчезли "Джентльмены удачи" из Джамбула
Последние материалы
Тренер назвала главные ошибки худеющих людей
Юрист Соловьёв раскрыл новую схему обмана в соцсетях
Стало известно, как сейчас живёт и чем занимается звезда "Бригады" Павел Майков
Беспилотники ВСУ вновь долетели до Московской области
Девушка из Австралии скончалась от туберкулеза на борту самолета
Эксперты ответили, какого цвета кошку завести дома
Мобильный телефон против вашей кожи: как минимизировать вред
Травяной барьер от мух: лучшие растения
В Китае разрабатывают для РФ ещё один дрон-камикадзе
Что нужно изменить в уходе за кожей летом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников