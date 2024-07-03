Все, что нужно знать о новом электрическом Volkswagen Golf с обновленным стилем

Автоэксперт Груниц озвучил планы Volkswagen по новому электрическому Golf

Volkswagen готовит к выпуску новое поколение своего исторического автомобиля Golf, который к 2028 году полностью перейдет на электрический привод. Этот шаг отражает стремление компании адаптироваться к современным требованиям рынка, сохраняя при этом историческую ценность и узнаваемость модели.

Фото: Wikipedia by The Car Spy, CC BY 2.0

По словам главы технического развития Volkswagen Кая Груница, новый Golf будет продолжать традиции предыдущих моделей, сохраняя иконические черты. В то же время, компания планирует внедрить современные технологии, включая систему зарядки на 800 вольт, что позволит быстро восстанавливать заряд батареи от 10 до 80% всего за 12 минут.

Дизайн нового Golf также будет вдохновлен историческими мотивами, основанными на первом поколении модели. Возможно, для американского рынка автомобиль получит название Rabbit, как это было ранее. Немецкое издание Auto Bild предполагает, что Golf Mk9 может вернуться к ретро-футуристическому стилю, вдохновленному элементами дизайна первых поколений, включая круглые фары и прямые линии кузова.

Следуя примеру FIAT и Renault, Volkswagen намерен использовать этот стилистический подход для подчеркивания своей уникальности и конкурентоспособности на фоне быстрорастущего китайского рынка электромобилей. Это позволит не только продолжить традиции Golf, но и создать автомобиль, который отвечает ожиданиям и требованиям современных автолюбителей.