Почему вы никогда не должны находиться справа от грузовика

Риски вождения рядом с грузовыми автомобилями и как их минимизировать

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Обычно на загородных трассах грузовые автомобили едут по правой полосе. Однако бывают моменты, когда грузовик перестраивается на левую полосу.

Фото: wikipediа by Scania, CC BY-SA 4.0

В таких случаях водителям легковых автомобилей, подъезжающим к большому транспортному средству, необходимо проявлять особую осторожность. Обгонять грузовик справа следует как можно быстрее, чтобы минимизировать время нахождения рядом с ним. Особенно рискованно двигаться в правой полосе на той же скорости, что и грузовик в левой.

Почему опасно находиться справа от грузовика

Если легковой автомобиль движется рядом с фурой и не обгоняет ее, возрастает риск аварии. В этом случае легковая машина оказывается в так называемой "слепой зоне", где ее не видит водитель грузовика.

Если водитель грузовика вдруг решит перестроиться обратно на правую полосу, это может привести к столкновению с легковым автомобилем.

Поэтому важно либо опередить грузовое авто, двигающееся по левой полосе, либо увеличить дистанцию между ним и вашим автомобилем, чтобы оставаться в поле его видимости.