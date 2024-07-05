Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек официально начали бракоразводный процесс
Ида Галич заявила, что не общается с экс-возлюбленным Дмитрием из-за обмана
Дизайнер Аристова: создать ландшафтный сад можно даже на компактном участке
Ученые обнаружили необычную умираюущую радиогалактику
Обычную уборку можно превратить в тренировку, если включить в неё упражнения
Алёна Шишкова рассмеялась из-за вопроса об Анастасии Решетовой
ОСН назвала продукты и напитки, от которых лучше отказаться в жару
Стало известно, зачем жарить лимоны
Столтенберг утешил Зеленского, что Украина будет в НАТО в 2034 году
Ваша реакция на это животное может стать фатальной: секреты безопасного вождения

Торможение или объезд: что делать при неожиданной встрече с животным

0:58
Авто

Если вдруг на дороге перед автомобилем появляется животное, многие водители не знают, как правильно поступить. Возникает вопрос: лучше ли затормозить или попытаться объехать животное?

Торможение или объезд: что делать при неожиданной встрече с животным
Фото: public-domain-image.com by Ryan Hagerty is licensed under U.S. federal government

Часто водители ошибочно выбирают второй вариант. Давайте поймем, почему водителю следует выбрать торможение, а не резкое маневрирование.

Что делать водителю
При встрече с животным на дороге, водитель должен начать плавно снижать скорость до полной остановки автомобиля.

Если расстояние до животного слишком мало, необходимо выполнить экстренное торможение. Действия такие предписываются правилами дорожного движения для обеспечения безопасности не только при встрече с животными, но и при любых других препятствиях или опасностях на пути.

Попытка объехать может привести к серьезным последствиям. Существует риск столкновения с другим транспортным средством, если водитель решит выполнить маневр.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Свёклы будет навалом: в июле обязательно полейте грядку этим — залог большого урожая

Сбалансированная подкормка – залог большого и сладкого урожая свёклы. Рассказываем, чем полить грядку в июле.

Вторая подкормка свёклы в июле: фокус на корнеплод!
Белоруссия успешно заменила европейских поставщиков на российском рынке
Россия и Белоруссия обыграли не только Запад, но и Китай: Минск полностью заменил европейских поставщиков
Утром муравьёв на грядке уже не будет: с вечера посыпьте этим муравейник
Сажаем усы клубники: рассказываем об оптимальных сроках посадки для будущего урожая
Запад "обещает не обещать" Украине членство в НАТО Дмитрий Плотников Надежда на лучшие времена — отличительная черта янки Сергей Лебедев Politico: Демпартия США обсудит с Байденом провал на дебатах Петр Ермилин
Один маленький трюк, который откроет вам путь к любому кошачьему сердцу
Мягкие творожные кексы с вишней: идеальное сочетание нежного теста и сочных ягод
Что делать с травой после кошения газона: 5 полезных способов
Что делать с травой после кошения газона: 5 полезных способов
Последние материалы
Алсу высмеяла любовницу мужа песней Олега Газманова про "ночную бабочку"
Reuters: визит Орбана в Москву вызов Евросоюзу или поиск мира?
Производство ликёрных вин в России выросло на 73% в первом полугодии 2024 года
ВЦИОМ заметил снижение этажности загородного строительства
Евробюрократы неистовствуют: Виктор Орбан без их согласия прибыл в Москву к Путину
"Миссия мира продолжается. Вторая остановка в Москве": Виктор Орбан в Москве
Аналитики ING Research прогнозируют уменьшение числа заправок
Певец Шаман высказался о блокировке своего YouTube-канала
Находящийся в больнице Кушанашвили заявил, что безалаберно относился к здоровью
Dragon Age: The Veilguard вводит уникальный режим бессмертия для всех игроков
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников