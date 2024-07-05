Ваша реакция на это животное может стать фатальной: секреты безопасного вождения

Торможение или объезд: что делать при неожиданной встрече с животным

0:58 Your browser does not support the audio element. Авто

Если вдруг на дороге перед автомобилем появляется животное, многие водители не знают, как правильно поступить. Возникает вопрос: лучше ли затормозить или попытаться объехать животное?

Фото: public-domain-image.com by Ryan Hagerty is licensed under U.S. federal government

Часто водители ошибочно выбирают второй вариант. Давайте поймем, почему водителю следует выбрать торможение, а не резкое маневрирование.

Что делать водителю

При встрече с животным на дороге, водитель должен начать плавно снижать скорость до полной остановки автомобиля.

Если расстояние до животного слишком мало, необходимо выполнить экстренное торможение. Действия такие предписываются правилами дорожного движения для обеспечения безопасности не только при встрече с животными, но и при любых других препятствиях или опасностях на пути.

Попытка объехать может привести к серьезным последствиям. Существует риск столкновения с другим транспортным средством, если водитель решит выполнить маневр.