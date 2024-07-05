Почему умные водители никогда не паркуются возле входа в магазин

Почему стоит парковать автомобиль подальше от входа в гипермаркет

1:28 Your browser does not support the audio element. Авто

Ездить за покупками в гипермаркет на собственном автомобиле очень удобно: можно купить множество товаров и удобно загрузить их в машину. Однако существует один риск: возможные повреждения лакокрасочного покрытия вашего автомобиля из-за неподходящего выбора места для парковки.

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Может показаться, что не так уж важно, где парковать автомобиль. Тем не менее, выбирая место на парковке возле большого торгового центра, стоит помнить об одном нюансе.

Где лучше парковать автомобиль

На первый взгляд может показаться, что идеальное место — это рядом с входом в магазин. Это кажется удобным: от магазина до автомобиля — всего пара шагов, и не нужно далеко тащить тяжелые пакеты.

Но на практике такое место может оказаться не самым лучшим выбором. Стоит помнить, что многие посетители выходят из магазина с полными тележками, которые могут быть очень тяжелыми. Есть риск, что кто-то не сможет удержать управление и случайно зацепит ваш автомобиль.

Также распространен случай, когда покупатели пытаются проскользнуть с тележками между припаркованными автомобилями, что может привести к появлению царапин на одной или даже двух машинах.

Поэтому, чем дальше от входа в гипермаркет вы припаркуете свой автомобиль, тем безопаснее он будет. Лучше пройти немного больше пешком, чем потом тратиться на ремонт лакокрасочного покрытия.