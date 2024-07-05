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Почему вы никогда не должны складывать зеркала на парковке

Важность боковых зеркал: оставлять раскрытыми или складывать

1:21
Авто

У новых автомобилей боковые зеркала часто складываются автоматически. Если же автомобиль не оборудован такой функцией, зеркала можно сложить вручную. Многие водители пользуются этой возможностью, так как боковые зеркала выступают за контуры машины и могут мешать при парковке или на стоянке.

Важность боковых зеркал: оставлять раскрытыми или складывать
Фото: Wikipedia by Eysteinn Guðni Guðnason is licensed under GNU Free Documentation License

Однако, многие опытные водители предпочитают оставлять зеркала раскрытыми, даже отключив функцию автоматического складывания.

Почему не стоит складывать боковые зеркала

На первый взгляд, сложенные зеркала кажутся удобными для парковки, так как уменьшают риск зацепить соседние автомобили. Также кажется, что на стоянке можно быть спокойнее за сохранность автомобиля. Однако это не совсем так.

Если оставить зеркала сложенными на парковке, другие водители могут не проявлять должной осторожности. Возможно, увидев сложенные зеркала на вашем автомобиле, они решат, что можно парковаться ближе, не сохраняя необходимую дистанцию. Это может привести к появлению царапин и других повреждений на кузове вашего автомобиля.

Таким образом, на парковке лучше оставлять боковые зеркала разложенными. Это заставит других водителей быть более внимательными, а вам важно также соблюдать аккуратность при парковке.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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