Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Успешно сдавшая ЕГЭ дочь Началовой подала документы на актёрский факультет ВГИКа
В Херсонской области открыл свои двери первый макретплейс
"Воображаемый друг": фильм для семейного просмотра
Литва вырезала из эфира песни Лепса и Газманова
Трендовые стрижки для кудрявых волос: советы от Новицкой
Звезда фильма "P.S. я люблю тебя" Батлер закрутил роман с моделью Пенни Лейн
В Йеле изобрели катализатор из углеродных нанотрубок для очистки сточных вод
Телеведущая Анфиса Чехова не обижается на слова про "вечную одиночку"
Рецепт приготовления тыквенного варенья
Вы удивитесь, узнав, как быстро портится бензин в вашем баке

Как долго может храниться бензин в баке вашего автомобиля

1:29
Авто

Многие водители не учитывают, что бензин имеет ограниченный срок годности. При идеальных условиях хранения во внешней таре, бензин сохраняет свои свойства до 12 месяцев. Однако, если бензин хранится в баке автомобиля, его качество начинает ухудшаться гораздо быстрее и рассчитывать на сохранение свойств на протяжении года не стоит. Другими словами, бензин в топливном баке быстро деградирует.

Как долго может храниться бензин в баке вашего автомобиля
Фото: openverse by Michael Kappel, CC BY-NC 2.0

Почему это происходит
Бензин имеет определенное октановое число, которое необходимо для нормальной работы двигателя. Риск ухудшения качества бензина возрастает с течением времени, так как в бензин добавляются специальные присадки, предотвращающие понижение октанового числа. Однако эти присадки могут испаряться в процессе эксплуатации автомобиля. Со временем октановое число снижается, что означает значительное падение качества топлива в баке.

Срок хранения топлива в бензобаке
Зимой бензин портится не так быстро, как летом, когда процесс ускоряется. Если температура воздуха низкая, бензин в баке может сохраняться до 6 месяцев. Но при высокой температуре, топливо становится непригодным к использованию уже спустя максимум 60 дней.

Поэтому водителям, которые не используют свой автомобиль регулярно, не рекомендуется заправлять полный бак.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Свёклы будет навалом: в июле обязательно полейте грядку этим — залог большого урожая

Сбалансированная подкормка – залог большого и сладкого урожая свёклы. Рассказываем, чем полить грядку в июле.

Вторая подкормка свёклы в июле: фокус на корнеплод!
Муравьи в теплице: как избавиться без вреда для растений?
Утром муравьёв на грядке уже не будет: с вечера посыпьте этим муравейник
Сажаем усы клубники: рассказываем об оптимальных сроках посадки для будущего урожая
Россия и Белоруссия обыграли не только Запад, но и Китай: Минск полностью заменил европейских поставщиков
Запад "обещает не обещать" Украине членство в НАТО Дмитрий Плотников Надежда на лучшие времена — отличительная черта янки Сергей Лебедев Politico: Демпартия США обсудит с Байденом провал на дебатах Петр Ермилин
Один маленький трюк, который откроет вам путь к любому кошачьему сердцу
Мягкие творожные кексы с вишней: идеальное сочетание нежного теста и сочных ягод
Что делать с травой после кошения газона: 5 полезных способов
Что делать с травой после кошения газона: 5 полезных способов
Последние материалы
Как долго может храниться бензин в баке вашего автомобиля
Телеведущая Анфиса Чехова не обижается на слова про "вечную одиночку"
Рецепт приготовления тыквенного варенья
Что делать, если не цветут георгины: секретные приёмы для роскошного цветения
Модель Алеся Кафельникова показала супруга Петришина с подросшей дочерью
Регина Тодоренко пожаловалась на дефицит туалетов в Китае
Под петицией с требованием отменить Assassin's Creed Shadows уже 45 тысяч подписей
Зампред ЦБ Заботкин предупредил о невозможности перезапуска льготной ипотеки
Самые экологически благополучные реки планеты
Певица Ольга Орлова опубликовала редкий кадр с мужем за ужином в Италии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников