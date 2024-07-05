Вы удивитесь, узнав, как быстро портится бензин в вашем баке

Как долго может храниться бензин в баке вашего автомобиля

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Многие водители не учитывают, что бензин имеет ограниченный срок годности. При идеальных условиях хранения во внешней таре, бензин сохраняет свои свойства до 12 месяцев. Однако, если бензин хранится в баке автомобиля, его качество начинает ухудшаться гораздо быстрее и рассчитывать на сохранение свойств на протяжении года не стоит. Другими словами, бензин в топливном баке быстро деградирует.

Фото: openverse by Michael Kappel, CC BY-NC 2.0

Почему это происходит

Бензин имеет определенное октановое число, которое необходимо для нормальной работы двигателя. Риск ухудшения качества бензина возрастает с течением времени, так как в бензин добавляются специальные присадки, предотвращающие понижение октанового числа. Однако эти присадки могут испаряться в процессе эксплуатации автомобиля. Со временем октановое число снижается, что означает значительное падение качества топлива в баке.

Срок хранения топлива в бензобаке

Зимой бензин портится не так быстро, как летом, когда процесс ускоряется. Если температура воздуха низкая, бензин в баке может сохраняться до 6 месяцев. Но при высокой температуре, топливо становится непригодным к использованию уже спустя максимум 60 дней.

Поэтому водителям, которые не используют свой автомобиль регулярно, не рекомендуется заправлять полный бак.