Вы удивитесь, узнав, как быстро портится бензин в вашем баке

Многие водители не учитывают, что бензин имеет ограниченный срок годности. При идеальных условиях хранения во внешней таре, бензин сохраняет свои свойства до 12 месяцев. Однако, если бензин хранится в баке автомобиля, его качество начинает ухудшаться гораздо быстрее и рассчитывать на сохранение свойств на протяжении года не стоит. Другими словами, бензин в топливном баке быстро деградирует.
Почему это происходит
Бензин имеет определенное октановое число, которое необходимо для нормальной работы двигателя. Риск ухудшения качества бензина возрастает с течением времени, так как в бензин добавляются специальные присадки, предотвращающие понижение октанового числа. Однако эти присадки могут испаряться в процессе эксплуатации автомобиля. Со временем октановое число снижается, что означает значительное падение качества топлива в баке.
Срок хранения топлива в бензобаке
Зимой бензин портится не так быстро, как летом, когда процесс ускоряется. Если температура воздуха низкая, бензин в баке может сохраняться до 6 месяцев. Но при высокой температуре, топливо становится непригодным к использованию уже спустя максимум 60 дней.
Поэтому водителям, которые не используют свой автомобиль регулярно, не рекомендуется заправлять полный бак.
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