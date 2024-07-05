Эксперты раскрыли секрет: вот каким образом люк на крыше может спасти вашу жизнь

Выбор автомобиля: с люком или без? Преимущества и недостатки каждого варианта

1:15 Your browser does not support the audio element. Авто

При выборе нового автомобиля потенциальные владельцы обращают внимание на множество характеристик автомобилей, предлагаемых на рынке.

Фото: wikipediа by レアバリュージャパン, CC BY-SA 4.0

Одним из ключевых вопросов является наличие или отсутствие люка на крыше автомобиля. Многие покупатели сталкиваются с дилеммой: стоит ли выбирать автомобиль с крышей люка или без неё.

Для принятия окончательного решения необходимо ознакомиться с достоинствами и недостатками обоих вариантов.

Преимущества автомобиля с люком

Наличие люка гарантирует быстрое проветривание салона автомобиля.

Когда люк открыт, в салоне становится менее жарко и душно. При этом отсутствует пыль и интенсивный сквозняк, который бывает при открытых окнах.

Кроме того, в случае аварии люк можно использовать в качестве запасного выхода.

Преимущества автомобиля без люка