Секреты успешной продажи подержанных автомобилей: узнайте, как обойти ловушки

Что отпугивает покупателей при выборе подержанного автомобиля

1:18 Your browser does not support the audio element. Авто

Не все автомобилисты могут позволить себе покупку нового автомобиля в салоне. Чаще всего сделки по продаже и покупке автомобилей заключаются на рынке подержанных автомобилей. Здесь важно уметь выгодно продать автомобиль с пробегом, чтобы не отпугнуть потенциального покупателя. Это подтверждают эксперты.

Фото: flickr.com by Хельги Халльдорссон, CC BY-SA 2.0

Хотя машина может понравиться покупателю, продавец может сорвать сделку, если цена окажется слишком высокой и он не согласится на скидку, что может заставить его ждать покупателя долго.

Автоэксперты также указывают на следующие причины, которые могут отпугнуть потенциального покупателя: