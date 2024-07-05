Секреты успешной продажи подержанных автомобилей: узнайте, как обойти ловушки

Не все автомобилисты могут позволить себе покупку нового автомобиля в салоне. Чаще всего сделки по продаже и покупке автомобилей заключаются на рынке подержанных автомобилей. Здесь важно уметь выгодно продать автомобиль с пробегом, чтобы не отпугнуть потенциального покупателя. Это подтверждают эксперты.
Фото: flickr.com by Хельги Халльдорссон, CC BY-SA 2.0
Хотя машина может понравиться покупателю, продавец может сорвать сделку, если цена окажется слишком высокой и он не согласится на скидку, что может заставить его ждать покупателя долго.
Автоэксперты также указывают на следующие причины, которые могут отпугнуть потенциального покупателя:
Возможное искусственное уменьшение пробега, особенно в случае автомобилей, использовавшихся в такси или каршеринге.
Коррозия на кузове, особенно если проблема серьезная и требует дорогостоящего восстановления.
Неудачная коробка передач, которая может вызывать недовольство у покупателей, предпочитающих автомобили с механической или автоматической коробкой передач.
Проблемы с турбированными малолитражными двигателями, где ограниченный ресурс двигателя может привести к дорогостоящему ремонту изношенных компонентов.
История автомобиля с участием в ДТП, что обычно делает его менее привлекательным для покупателей.