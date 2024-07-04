Скрытые функции вашего автомобиля: режим рециркуляции, которым вы не пользуетесь

Не все автовладельцы знают, когда стоит включать режим "рециркуляция воздуха" в салоне своего автомобиля. Этот функционал присутствует даже в старых автомобилях, но не все умеют им правильно пользоваться — даже опытные водители иногда ошибаются.
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Есть и те, кто вообще не использует эту опцию, не осознавая её предназначения. А ведь режим значительно повышает комфорт пассажиров автомобиля.
Советы по использованию рециркуляции:
Этот режим полезен, когда необходимо защитить пассажиров и водителя от неприятных запахов или дыма, поступающего извне.
Рециркуляция помогает быстрее прогревать салон или наоборот быстро его охлаждать. В некоторых моделях она включается автоматически вместе с системой климат-контроля и отключается при достижении заданной температуры.
В холодное время года режим рециркуляции предотвращает запотевание стекол, однако его следует отключить, когда точка росы достигнута.
Этот режим полезен при движении по грунтовым дорогам, чтобы предотвратить проникновение пыли в салон автомобиля.
Работа системы рециркуляции благоприятно сказывается на прогреве охлаждающей жидкости, ускоряя процесс на 20%.