Скрытые функции вашего автомобиля: режим рециркуляции, которым вы не пользуетесь

Когда и как включать режим рециркуляции в автомобиле

1:18 Your browser does not support the audio element. Авто

Не все автовладельцы знают, когда стоит включать режим "рециркуляция воздуха" в салоне своего автомобиля. Этот функционал присутствует даже в старых автомобилях, но не все умеют им правильно пользоваться — даже опытные водители иногда ошибаются.

Фото: wikipediа by The Car Spy, CC BY 2.0

Есть и те, кто вообще не использует эту опцию, не осознавая её предназначения. А ведь режим значительно повышает комфорт пассажиров автомобиля.

Советы по использованию рециркуляции: