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Скрытые функции вашего автомобиля: режим рециркуляции, которым вы не пользуетесь

Когда и как включать режим рециркуляции в автомобиле

1:18
Авто

Не все автовладельцы знают, когда стоит включать режим "рециркуляция воздуха" в салоне своего автомобиля. Этот функционал присутствует даже в старых автомобилях, но не все умеют им правильно пользоваться — даже опытные водители иногда ошибаются.

Когда и как включать режим рециркуляции в автомобиле
Фото: wikipediа by The Car Spy, CC BY 2.0

Есть и те, кто вообще не использует эту опцию, не осознавая её предназначения. А ведь режим значительно повышает комфорт пассажиров автомобиля.

Советы по использованию рециркуляции:

  • Этот режим полезен, когда необходимо защитить пассажиров и водителя от неприятных запахов или дыма, поступающего извне.
  • Рециркуляция помогает быстрее прогревать салон или наоборот быстро его охлаждать. В некоторых моделях она включается автоматически вместе с системой климат-контроля и отключается при достижении заданной температуры.
  • В холодное время года режим рециркуляции предотвращает запотевание стекол, однако его следует отключить, когда точка росы достигнута.
  • Этот режим полезен при движении по грунтовым дорогам, чтобы предотвратить проникновение пыли в салон автомобиля.
  • Работа системы рециркуляции благоприятно сказывается на прогреве охлаждающей жидкости, ускоряя процесс на 20%.
Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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