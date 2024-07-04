Откройте секрет безопасного вождения: как «чувствовать» скорость за рулём

Каждому автомобилисту необходимо научиться "чувствовать" скорость. Иными словами, водитель должен развить способность приблизительно определять скорость движения без необходимости смотреть на спидометр. Этот навык облегчит управление автомобилем и поможет реже попадать в опасные дорожные ситуации. Отсутствие такого умения может стать причиной дорожно-транспортных происшествий.
Как развить навык
Если вы осознаете, что плохо чувствуете скорость, начните тренироваться. Тренировки лучше проводить на загородной трассе, а не в городе, где разогнаться сложно из-за ограничений скорости и плотного трафика.
Сначала разгонитесь до 90 километров в час, затем уменьшите скорость до 60 километров в час, не глядя на спидометр. Когда вам покажется, что вы достигли нужной скорости, проверьте показания спидометра. Повторите разгон с 60 до 90 километров в час и снова проверьте спидометр.
Эти упражнения помогут развить способность "чувствовать" скорость.
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