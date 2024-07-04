Откройте секрет безопасного вождения: как «чувствовать» скорость за рулём

Почему важно научиться определять скорость без спидометра

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Каждому автомобилисту необходимо научиться "чувствовать" скорость. Иными словами, водитель должен развить способность приблизительно определять скорость движения без необходимости смотреть на спидометр. Этот навык облегчит управление автомобилем и поможет реже попадать в опасные дорожные ситуации. Отсутствие такого умения может стать причиной дорожно-транспортных происшествий.

Фото: Wikipedia by C Ling Fan, CC BY 2.0

Как развить навык

Если вы осознаете, что плохо чувствуете скорость, начните тренироваться. Тренировки лучше проводить на загородной трассе, а не в городе, где разогнаться сложно из-за ограничений скорости и плотного трафика.

Сначала разгонитесь до 90 километров в час, затем уменьшите скорость до 60 километров в час, не глядя на спидометр. Когда вам покажется, что вы достигли нужной скорости, проверьте показания спидометра. Повторите разгон с 60 до 90 километров в час и снова проверьте спидометр.

Эти упражнения помогут развить способность "чувствовать" скорость.