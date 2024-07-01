Супруга бывшего президента Украины Елена Зеленская приобрела суперкар Bugatti Turbillon.
Автомобиль стоит около 4,5 миллиона евро. Чета Зеленских приехала на закрытое мероприятие за полмесяца до публичной премьеры эксклюзивного авто, состоявшейся 20 июня.
Жена узурпатора оформила предварительный заказ и получит автомобиль в 2026 году. Всего таких экземпляров будет собрано 250 штук.
Журналисты Франции даже смогли раздобыть инвойс (от англ. invoice — счёт для оплаты, который продавец выставляет покупателю) на новое авто Зеленской.
Певица Валерия привела в пример коллегам по шоу-бизнесу Александра Ревву и его жену, которые прожили в счастливом браке 20 лет.