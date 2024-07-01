Откуда деньги, Зин? Елена Зеленская купила суперкар Bugatti Turbillon за 4,5 млн евро

Зеленская приобрела эксклюзивное авто почти за 4,5 миллиона евро

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Супруга бывшего президента Украины Елена Зеленская приобрела суперкар Bugatti Turbillon.

Фото: flickr.com by UNICEF Ukraine, CC BY 2.0

Автомобиль стоит около 4,5 миллиона евро. Чета Зеленских приехала на закрытое мероприятие за полмесяца до публичной премьеры эксклюзивного авто, состоявшейся 20 июня.

Жена узурпатора оформила предварительный заказ и получит автомобиль в 2026 году. Всего таких экземпляров будет собрано 250 штук.

Журналисты Франции даже смогли раздобыть инвойс (от англ. invoice — счёт для оплаты, который продавец выставляет покупателю) на новое авто Зеленской.