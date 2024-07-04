Спасение в критической ситуации: как пакеты могут стать вашим последним шансом на дороге

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Неожиданное применение полиэтиленовых пакетов в автомобильной жизни

1:16
Авто

Многие автолюбители хранят в багажнике своего автомобиля обычные дешевые полиэтиленовые пакеты из магазина. Оказывается, эти пакеты могут быть полезны не только для переноса покупок, но и при обслуживании автомобиля и в пути.

Неожиданное применение полиэтиленовых пакетов в автомобильной жизни
Фото: wikipediа by CZmarlin — Christopher Ziemnowicz, CC BY-SA 2.5

При обслуживании машины, например, при замене жидкости в гидроусилителе руля (ГУР), можно использовать полиэтиленовые пакеты. Постелите их под колесами, чтобы упростить доступ к системе ГУРа. Это поможет избежать повреждений шин и упростит поворот руля в случае необходимости.

Также полиэтиленовые пакеты пригодятся при движении по бездорожью. Например, их можно подложить под стальные замки цепей или браслетов на ведущих колесах, чтобы избежать повреждений легкосплавных дисков.

Кроме того, пакеты можно использовать для временного крепления расшатавшихся пластиковых пистонов брызговиков, что может помочь вам добраться до ближайшего автомагазина или автосервиса без дополнительных повреждений и проблем.

Таким образом, полиэтиленовые пакеты из магазина могут стать полезным и универсальным помощником не только для повседневных задач, но и при экстренных ситуациях на дороге или при обслуживании автомобиля.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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