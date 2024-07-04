Обмануты все: почему 92-й бензин лучше для вашего автомобиля

Преимущества использования 92-го бензина по сравнению с 95-м

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Многие автовладельцы, чьи автомобили предназначены для использования 92-го бензина, часто выбирают для заправки 95-й бензин, что является необоснованны

Фото: freepik.com by prostooleh, PDM

Почему не стоит выбирать 95-й бензин вместо 92-го

Сторонники 95-го бензина часто указывают на его меньшую склонность к детонации. Однако они не учитывают, что современные двигатели оборудованы системами коррекции октанового числа.

Также утверждается, что 95-й бензин экономичнее и повышает мощность двигателя. На самом деле все эти преимущества имели значение лишь в начале века, когда для повышения октанового числа использовались металлоорганические присадки, такие как свинец и железо.

В то время такие добавки действительно увеличивали производительность мотора на 2-3%. Однако современные технологии и качество топлива делают этот аспект уже неактуальным.