Обмануты все: почему 92-й бензин лучше для вашего автомобиля

Многие автовладельцы, чьи автомобили предназначены для использования 92-го бензина, часто выбирают для заправки 95-й бензин, что является необоснованны
Почему не стоит выбирать 95-й бензин вместо 92-го
Сторонники 95-го бензина часто указывают на его меньшую склонность к детонации. Однако они не учитывают, что современные двигатели оборудованы системами коррекции октанового числа.
Также утверждается, что 95-й бензин экономичнее и повышает мощность двигателя. На самом деле все эти преимущества имели значение лишь в начале века, когда для повышения октанового числа использовались металлоорганические присадки, такие как свинец и железо.
В то время такие добавки действительно увеличивали производительность мотора на 2-3%. Однако современные технологии и качество топлива делают этот аспект уже неактуальным.
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