Владельцы гаражей не хотят, чтобы вы узнали об этом секрете с теннисным мячом

Теннисный мячик не только спортивный инвентарь, но и необычное средство защиты для автомобилистов, которое может предотвратить большие финансовые потери.
Этот лайфхак будет полезен владельцам гаражей, где парковка автомобиля требует особого внимания к расстоянию. Риск повреждения лакокрасочного покрытия автомобиля при въезде в гараж известен всем.
Теннисный мячик выполняет функцию "стоп-сигнала": его можно повесить так, чтобы он касался лобового стекла в момент, когда автомобиль полностью въехал в гараж, но ещё не подошёл слишком близко к задней стенке.
Это простое устройство помогает водителю точно определить, когда нужно остановиться, предотвращая повреждения и избежание дорогостоящих ремонтных работ.
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