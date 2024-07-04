Владельцы гаражей не хотят, чтобы вы узнали об этом секрете с теннисным мячом

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Защита авто в гараже: как теннисный мяч помогает избежать повреждений

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Авто

Теннисный мячик не только спортивный инвентарь, но и необычное средство защиты для автомобилистов, которое может предотвратить большие финансовые потери.

Защита авто в гараже: как теннисный мяч помогает избежать повреждений
Фото: Pravda.Ru by Сергей Кобин is licensed under All rights reserved

Этот лайфхак будет полезен владельцам гаражей, где парковка автомобиля требует особого внимания к расстоянию. Риск повреждения лакокрасочного покрытия автомобиля при въезде в гараж известен всем.

Теннисный мячик выполняет функцию "стоп-сигнала": его можно повесить так, чтобы он касался лобового стекла в момент, когда автомобиль полностью въехал в гараж, но ещё не подошёл слишком близко к задней стенке.

Это простое устройство помогает водителю точно определить, когда нужно остановиться, предотвращая повреждения и избежание дорогостоящих ремонтных работ.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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