Вот почему ты должен открывать дверь автомобиля только правой рукой

Почему важно открывать дверь машины правой рукой

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Многие водители даже не задумываются о том, какой рукой они открывают дверь своего автомобиля — правой или левой. На первый взгляд, это кажется неважным. Однако, на самом деле, данный момент имеет значительное значение.

Фото: openverse by Carleasingmadesimpletm, CC BY 2.0

Рассмотрим ситуацию, когда водитель планирует выйти из машины, а не войти в неё.

Как правильно открывать водительскую дверь

Человек, который только что припарковал автомобиль и собирается выйти, должен открывать дверь правой рукой. Если делать это левой рукой, то открывание двери может оказаться резким. В такой ситуации возрастает риск повредить лакокрасочное покрытие соседнего автомобиля.

Чтобы избежать случайного удара дверью по чужой машине, водитель должен использовать правую руку. Это правило особенно актуально для леворульных автомобилей.

Пассажир на переднем сиденье, наоборот, должен открывать дверь левой рукой. Разумеется, для праворульных машин действуют другие правила: водитель использует левую руку, а пассажир — правую.