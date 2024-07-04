Неожиданные вещи, которые должны быть в бардачке — узнай, чтобы не пожалеть

Бардачок — это небольшой ящик, расположенный напротив переднего пассажирского сиденья в салоне автомобиля. Часто водители хранят там документы и различные мелочи, которые не особо нужны. Это неправильный подход. Из бардачка следует убрать всё лишнее, включая бумаги, так как условия для их хранения здесь не самые подходящие.
Однако есть четыре предмета, которые обязательно стоит держать в бардачке. Они могут выручить в сложной ситуации.
Изолента
Этот материал может понадобиться владельцу автомобиля, особенно если возникнут проблемы с проводкой.
Зарядное устройство для смартфона
Если машина застрянет далеко от города и смартфон разрядится, ситуация станет ещё сложнее. Наличие зарядного устройства в бардачке позволит зарядить телефон и сделать необходимый звонок.
Фонарик
Во время ночной поездки фонарик может оказаться незаменимым. В некоторых случаях использовать карманный фонарь удобнее, чем фонарик на смартфоне.
Ручка
Иногда может понадобиться что-то записать или нарисовать схему.
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