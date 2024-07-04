Неожиданные вещи, которые должны быть в бардачке — узнай, чтобы не пожалеть

Обязательные предметы для хранения в бардачке: рекомендации

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Бардачок — это небольшой ящик, расположенный напротив переднего пассажирского сиденья в салоне автомобиля. Часто водители хранят там документы и различные мелочи, которые не особо нужны. Это неправильный подход. Из бардачка следует убрать всё лишнее, включая бумаги, так как условия для их хранения здесь не самые подходящие.

Фото: wikipediа by Magnus Bäck, PDM

Однако есть четыре предмета, которые обязательно стоит держать в бардачке. Они могут выручить в сложной ситуации.

Изолента

Этот материал может понадобиться владельцу автомобиля, особенно если возникнут проблемы с проводкой.

Зарядное устройство для смартфона

Если машина застрянет далеко от города и смартфон разрядится, ситуация станет ещё сложнее. Наличие зарядного устройства в бардачке позволит зарядить телефон и сделать необходимый звонок.

Фонарик

Во время ночной поездки фонарик может оказаться незаменимым. В некоторых случаях использовать карманный фонарь удобнее, чем фонарик на смартфоне.

Ручка

Иногда может понадобиться что-то записать или нарисовать схему.