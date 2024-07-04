Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В США наблюдается рекордное снижение доступности жилья
Дачная мини-ферма: реально ли это
Игра Star Wars Outlaws готова к выпуску: что ожидать от новинки
Объем экспорта подсолнечника из Украины упал на 86%
Летний тренд: удивите гостей гаспачо с клубникой и свежим базиликом
Дочь Оксаны Самойловой нацепила накладные груди
Кошки боятся громких звуков, воды и чужаков
Все, что нужно знать о продлении аромата вашего парфюма
Ошибки домашнего педикюра: как правильно ухаживать за стопами летом
Неожиданные вещи, которые должны быть в бардачке — узнай, чтобы не пожалеть

Обязательные предметы для хранения в бардачке: рекомендации

1:11
Авто

Бардачок — это небольшой ящик, расположенный напротив переднего пассажирского сиденья в салоне автомобиля. Часто водители хранят там документы и различные мелочи, которые не особо нужны. Это неправильный подход. Из бардачка следует убрать всё лишнее, включая бумаги, так как условия для их хранения здесь не самые подходящие.

Обязательные предметы для хранения в бардачке: рекомендации
Фото: wikipediа by Magnus Bäck, PDM

Однако есть четыре предмета, которые обязательно стоит держать в бардачке. Они могут выручить в сложной ситуации.

Изолента
Этот материал может понадобиться владельцу автомобиля, особенно если возникнут проблемы с проводкой.

Зарядное устройство для смартфона
Если машина застрянет далеко от города и смартфон разрядится, ситуация станет ещё сложнее. Наличие зарядного устройства в бардачке позволит зарядить телефон и сделать необходимый звонок.

Фонарик
Во время ночной поездки фонарик может оказаться незаменимым. В некоторых случаях использовать карманный фонарь удобнее, чем фонарик на смартфоне.

Ручка
Иногда может понадобиться что-то записать или нарисовать схему.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Почему Нигерия решила вернуть свои золотые запасы?

В своих резервах Нигерия хранит около 21 тонны золота

Даже Нигерия планирует вернуть свои золотые запасы
Капустная белянка: как защитить урожай от прожорливых гусениц
Капустной белянке — бой: в июле опудрите кусты этим порошком — о вредителе забудете
Развод или пиар? Алсу сделала заявление
Запад в панике. Китай разрабатывает для России аналог дрона-камикадзе "Герань"?
США разрешат Киеву бить вглубь границы РФ на 100 километров Дмитрий Плотников Politico: Демпартия США обсудит с Байденом провал на дебатах Петр Ермилин ВС РФ заняли самый высокий микрорайон Часова Яра, ВСУ отступают к Константиновке Любовь Степушова
Спасите ваши томаты от июльской жары: 2 необходимых действия для растений в теплице
В июле для моркови — обязательно: эти меры по уходу влияют на рост крупных корнеплодов
Неизлечимо больной экс-солистке "Ленинграда" предстоит операция по удалению опухоли
Неизлечимо больной экс-солистке "Ленинграда" предстоит операция по удалению опухоли
Последние материалы
В США наблюдается рекордное снижение доступности жилья
Дачная мини-ферма: реально ли это
Игра Star Wars Outlaws готова к выпуску: что ожидать от новинки
Объем экспорта подсолнечника из Украины упал на 86%
Летний тренд: удивите гостей гаспачо с клубникой и свежим базиликом
Обязательные предметы для хранения в бардачке: рекомендации
Дочь Оксаны Самойловой нацепила накладные груди
Кошки боятся громких звуков, воды и чужаков
Все, что нужно знать о продлении аромата вашего парфюма
Ошибки домашнего педикюра: как правильно ухаживать за стопами летом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников