Забудьте о влажных тряпках: Этот лайфхак изменит вашу жизнь

Простой способ вернуть рулю чистоту с использованием популярной игрушки

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Многие водители жалуются на то, что рулевое колесо быстро загрязняется и покрывается пылью. Конечно, можно протереть руль влажной тканью. Но существует более быстрый, простой и эффективный способ вернуть рулю идеальную чистоту.

Фото: wikipediа by Mason Jones masonjonesphoto, PDM

Как очистить руль популярной игрушкой

Оказывается, одним из лучших средств для очистки руля является… популярная игрушка. В качестве "чистящего средства" отлично подходит игрушка под названием "слайм" (или "лизун").

Растяните слайм и оберните им рулевое колесо. Подождите несколько секунд и снимите слайм. Результат этой простой процедуры — идеально чистое рулевое колесо, без следа пыли.

Преимущества использования слайма

Слайм также можно использовать для очистки различных кожаных и пластиковых поверхностей в салоне автомобиля. Он легко проникает в труднодоступные места и без проблем извлекается оттуда.