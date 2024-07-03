Скрытый секрет багажника: это должен знать каждый водитель

Как улучшить удобство в багажнике автомобиля: простой совет

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Обычно на внутренней стороне крышки багажника размещен только знак аварийной остановки. Однако стоит закрепить на этой поверхности ещё один полезный предмет. Следуя этому совету, автовладелец значительно облегчит себе жизнь.

Фото: upload.wikimedia.org by ООО «Ниссан Мануфэкчуринг РУС», CC BY-SA 4.0

Какой предмет следует разместить на крышке багажника?

Рекомендуется установить на внутренней стороне крышки багажника держатель для бумажных полотенец.

Почему это удобно?

С держателем и рулоном бумажных полотенец у водителя всегда будет под рукой материал для вытирания рук. Это избавит от необходимости поднимать свёрток грязными руками — достаточно просто оторвать нужное количество бумаги.

Преимущества

Это нововведение значительно упростит работу с инструментами и поддержание чистоты в багажнике и салоне автомобиля. Главное — держать багажное отделение открытым во время выполнения этих процедур.