Скрытый секрет багажника: это должен знать каждый водитель

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Как улучшить удобство в багажнике автомобиля: простой совет

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Авто

Обычно на внутренней стороне крышки багажника размещен только знак аварийной остановки. Однако стоит закрепить на этой поверхности ещё один полезный предмет. Следуя этому совету, автовладелец значительно облегчит себе жизнь.

Как улучшить удобство в багажнике автомобиля: простой совет
Фото: upload.wikimedia.org by ООО «Ниссан Мануфэкчуринг РУС», CC BY-SA 4.0

Какой предмет следует разместить на крышке багажника?
Рекомендуется установить на внутренней стороне крышки багажника держатель для бумажных полотенец.

Почему это удобно?
С держателем и рулоном бумажных полотенец у водителя всегда будет под рукой материал для вытирания рук. Это избавит от необходимости поднимать свёрток грязными руками — достаточно просто оторвать нужное количество бумаги.

Преимущества
Это нововведение значительно упростит работу с инструментами и поддержание чистоты в багажнике и салоне автомобиля. Главное — держать багажное отделение открытым во время выполнения этих процедур.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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