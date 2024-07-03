Никогда не оставляйте документы в машине: узнайте почему

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Почему не следует хранить документы в бардачке автомобиля

1:17
Авто

На первый взгляд, бардачок представляет собой удобное место для хранения документов в автомобиле. Водителю это пригодится, так как различные удостоверения, свидетельства и страховые полисы будут защищены от перемещения по салону и всегда будут под рукой.

Почему не следует хранить документы в бардачке автомобиля
Фото: riamediabank.ru by Михаил Мордасов, CC BY-SA 3.0

Однако, следует избегать хранения документов в автомобильном бардачке из-за потенциальных рисков, о которых часто забывают многие водители.

Первое, что нужно учитывать, это быстрое износ документов из-за воздействия температурных колебаний и высокой влажности в салоне автомобиля. Эти условия негативно сказываются на бумаге, картоне и пластике.

Второе, существует риск кражи документов. Многие преступники знают, что в бардачке часто хранятся ценные бумаги, и могут проникнуть в салон автомобиля, чтобы их украсть, что впоследствии может привести к вымогательству.

Третье, автомобиль также может быть угнан или эвакуирован. В таком случае владельцу будет сложно доказать свои права на машину, если важные документы останутся внутри.

Учитывая указанные риски, важно всегда забирать с собой важные документы и не оставлять их в бардачке или в салоне автомобиля в целом.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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