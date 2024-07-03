Этот простой трюк сделает вас спокойным за рулём моментально

Новичкам за рулём часто бывает сложно сохранять спокойствие. Это объяснимо: опыт вождения ещё не накоплен, многие действия не автоматизированы, и каждая дорожная ситуация кажется потенциально опасной.
Стресс за рулём может сказаться на водителе и отразиться на его способности управлять автомобилем.
Не обращать внимания на мнение других водителей:
Начинающие водители часто боятся негативной реакции других на дороге. Они могут переживать и начинать делать больше ошибок. Важно не заботиться о том, что подумают другие, и избегать чувства стыда перед ними. Опытные водители, как правило, относятся к новичкам с пониманием.
Не использовать смартфон за рулём:
Перед началом поездки важно выключить мобильный телефон или хотя бы отключить звук. У водителя уже достаточно отвлекающих факторов, поэтому избегать лишних впечатлений на дороге критически важно.
Получать удовольствие от вождения:
Наслаждайтесь каждым успешным маневром. Подходящий настрой помогает сделать управление автомобилем менее стрессовым и более приятным процессом.
Эти простые советы помогут новичкам чувствовать себя более комфортно и уверенно за рулём, снижая уровень стресса и повышая безопасность на дороге.
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