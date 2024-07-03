Забудьте о дорогих химикатах: как сэкономить и сделать шины сияющими дома

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Простой способ восстановить блеск шин без лишних затрат

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Авто

У многих водителей иногда возникает желание восстановить блеск и насыщенный цвет своим шинам. Оказывается, для этого совсем не нужно тратиться на дорогие автохимикаты. Эффективный шампунь для автомобильной резины можно легко приготовить самому из доступных компонентов. Этот средство может сделать любой водитель.

Простой способ восстановить блеск шин без лишних затрат
Фото: wikipediа by Morio, CC BY-SA 3.0

Как приготовить шампунь для шин:

Сначала нужно заглянуть в аптеку, где обычно продают глицерин. Этот ингредиент станет основой будущего шампуня. Глицерин нужно смешать с обычной водой в пропорции один к пяти. Получившаяся смесь будет идеальным средством для восстановления внешнего вида шин.

Просто нанесите приготовленный шампунь на покрышку с помощью губки. В результате этой простой процедуры ваши шины вернутся к глубокому черному цвету и начнут блестеть благодаря обработке глицерином.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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