Эксперты разоблачают: как найти скрытый пробег в подержанном авто

Как быстро и легко узнать, скручивался ли пробег автомобиля: 3 простых способа

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Не все автолюбители могут себе позволить новый автомобиль, поэтому большинство предпочитают покупать машины на вторичном рынке. При выборе подержанного авто, многие стараются найти транспортное средство с небольшим пробегом. Однако некоторые продавцы могут скрутить пробег, чтобы увеличить привлекательность автомобиля для покупателей.

Фото: Wikipedia by Bezik, CC BY-SA 4.0

Опытные водители часто могут заметить признаки скрученного пробега без использования специального оборудования. Например, на приборной панели не должно быть повреждений, которые могли бы указывать на разборку консоли.

Также следует обратить внимание на состояние руля и педалей: потёртости могут свидетельствовать о частой эксплуатации, несмотря на низкий показатель одометра.

Механический одометр должен иметь ровные деления без больших щелей между ними.

Если это электронное устройство, появление значка "звёздочка" может свидетельствовать о возможных манипуляциях с показателями пробега.