Экономьте до 20% топлива с этим простым трюком для автомобилистов

Одно простое действие — и расход топлива будет снижен на несколько процентов

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Повышенный расход топлива часто беспокоит автолюбителей.

Фото: wikimedia.org by Rama, CC BY 2.0

Многие новички за рулём ищут способы уменьшить расход горючего. Одни меняют стиль вождения, другие экономят на топливе при покупке.

Опытные водители знают проще путь к результату.

Секрет заключается в удалении лишнего из машины, особенно из багажника. Избавьтесь от ненужных инструментов и вещей, которые часто накапливаются там.

Даже ненужные пакеты и прочая ветошь только добавляют веса. Просто избавьтесь от лишних десятков килограмм, и расход топлива снизится на несколько процентов. Этот эффект сохранится до следующей загрузки багажника, что приведёт к значительной экономии топлива в итоге.