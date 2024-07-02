Экономьте до 20% топлива с этим простым трюком для автомобилистов

Повышенный расход топлива часто беспокоит автолюбителей.
Многие новички за рулём ищут способы уменьшить расход горючего. Одни меняют стиль вождения, другие экономят на топливе при покупке.
Опытные водители знают проще путь к результату.
Секрет заключается в удалении лишнего из машины, особенно из багажника. Избавьтесь от ненужных инструментов и вещей, которые часто накапливаются там.
Даже ненужные пакеты и прочая ветошь только добавляют веса. Просто избавьтесь от лишних десятков килограмм, и расход топлива снизится на несколько процентов. Этот эффект сохранится до следующей загрузки багажника, что приведёт к значительной экономии топлива в итоге.
Столкнувшись с проблемой нашествия тли и муравьёв на своем участке, многие огородники и садоводы пытаются бороться с каждым вредителем отдельно. Однако есть более эффективный способ — приготовить универсальное средство, которое поможет справиться сразу с обеими проблемами.