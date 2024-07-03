Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Блогерша Юлия Гаврилина показала лицо после повторной ринопластики
Девочка получила смертельный удар молнии во время отдыха с семьей в Греции
Риелтор Поручик предрёк подорожание новостроек в Москве на 0,5-1,5% в месяц
Как косметика может навредить вашему здоровью: важные факты
62-летняя актриса Ирина Розанова поддерживает фигуру с помощью диет
Можно ли кошку и собаку кормить одним и тем же кормом
В России снимут ремейк знаменитой комедии "Укрощение строптивого"
Бывшая солистка "Ленинграда" Алиса Вокс готовится к операции по удалению опухоли
Маму Тимати отчитали за бывшую невестку Анастасию Решетову
Экстренное спасение: Один простой ход, чтобы выжить в аварии

Что делать, если в аварии заблокировались двери и стеклоподъемники

1:04
Авто

К сожалению, ни один водитель не застрахован от возможности попадания в дорожно-транспортное происшествие. Поэтому каждому, кто время от времени садится за руль или становится пассажиром, стоит знать правила поведения в экстремальных ситуациях.

Что делать, если в аварии заблокировались двери и стеклоподъемники
Фото: wikipediа by АНТ Бережный, CC BY 3.0

Один из важных вопросов: "Как поступить, если в результате серьезной аварии заблокировались двери и механизмы стеклоподъемников?"

В случае утечки топлива необходимо как можно быстрее покинуть транспортное средство. Очевидно, что в такой ситуации единственный выход — разбить стекло. Многие люди, находясь под стрессом, пытаются разбить стекло кулаком. Это серьезная ошибка.

Почему нельзя бить стекло кулаком?

Потому что такой подход увеличивает риск серьезных травм, особенно для человека, который уже может быть серьезно пострадал в результате аварии.

Как правильно поступить?

Необходимо снять подголовник и использовать его для разбивания стекла, направляя усилия в одно место, желательно в центральную часть стекла.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
"У меня не осталось любви к России": как сейчас живёт и чем занимается актёр Александр Збруев

Стало известно, как сейчас живёт и чем занимается актёр Александр Збруев.

Стало известно, как сейчас живёт и чем занимается актёр Александр Збруев
Певица Жасмин обратилась к сыну Филиппа Киркорова: яркой дороги
Певица Жасмин показала кадры со дня рождения сына Киркорова Мартина: "Папа года"
Размер имеет значение: что расскажет вам ботва о будущем урожае картофеля
Сергей Селин высказался о певице Софии Ротару: "Ты врала нам?"
Президент России пригрозил Западу производством РСМД Дмитрий Плотников Потребители в Киеве жалуются на отключения света до 20 часов. Не нравится — на фронт Любовь Степушова Как старая Америка превращалась в новую — агрессивную Сергей Лебедев
Гортензия вянет в жару: действенные способы вернуть растение к жизни
Обрезка лаванды: секреты ухода, которые продлят её жизнь в саду
Блогер Даня Милохин пытается трудоустроиться за рубежом: "Решил устроиться на работу"
Блогер Даня Милохин пытается трудоустроиться за рубежом: "Решил устроиться на работу"
Последние материалы
The Guardian сообщила об исследовании взаимопомощи и лечения муравьёв
Маму Тимати отчитали за бывшую невестку Анастасию Решетову
Пять упражнений, чтобы похудеть
Певица Анна Семенович назвала враньём слова экс-жены избранника о побоях
Госдума обсуждает новые меры борьбы с мошенничеством в страховании
Певица Татьяна Буланова рассказала, что муж предложил усыновить ребёнка
Как выбрать правильный размер летнего душа для дачи
Президент России пригрозил Западу производством РСМД
Советы по выбору косметолога: как избежать неприятных последствий
Певица Ольга Зарубина заявила об отсутствии вокальных данных у Аллы Пугачёвой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников