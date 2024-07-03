Экстренное спасение: Один простой ход, чтобы выжить в аварии

Что делать, если в аварии заблокировались двери и стеклоподъемники

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К сожалению, ни один водитель не застрахован от возможности попадания в дорожно-транспортное происшествие. Поэтому каждому, кто время от времени садится за руль или становится пассажиром, стоит знать правила поведения в экстремальных ситуациях.

Фото: wikipediа by АНТ Бережный, CC BY 3.0

Один из важных вопросов: "Как поступить, если в результате серьезной аварии заблокировались двери и механизмы стеклоподъемников?"

В случае утечки топлива необходимо как можно быстрее покинуть транспортное средство. Очевидно, что в такой ситуации единственный выход — разбить стекло. Многие люди, находясь под стрессом, пытаются разбить стекло кулаком. Это серьезная ошибка.

Почему нельзя бить стекло кулаком?

Потому что такой подход увеличивает риск серьезных травм, особенно для человека, который уже может быть серьезно пострадал в результате аварии.

Как правильно поступить?

Необходимо снять подголовник и использовать его для разбивания стекла, направляя усилия в одно место, желательно в центральную часть стекла.