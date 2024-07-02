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Уникальный трюк с обычной скрепкой, который сможет спасти ваш автомобиль

Для чего опытные водители возят с собой скрепку

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Авто

У опытного водителя в автомобиле всегда найдутся инструменты на все случаи жизни.

Для чего опытные водители возят с собой скрепку
Фото: Wikipedia by Bezik, CC BY-SA 4.0

Многие водители, например, всегда возят в машине канцелярскую скрепку. Как обычная скрепка может выручить вас в дороге.

Зачем водителям нужна скрепка

Представьте ситуацию: ваш автомобиль простоял под дождем всю ночь, лобовое стекло покрылось грязью, вы включаете омыватель, а он не работает.

В таких случаях на помощь приходит скрепка: с ее помощью можно легко и быстро прочистить сопла форсунок. Просто разогните скрепку, вставьте ее в форсунку и немного пошевелите. Если скрепки под рукой нет, можно воспользоваться булавкой или швейной иглой.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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