Как проехать любую лужу без риска — советы от опытных водителей
4 главных ошибки водителей при проезде глубоких луж: так ездят только неопытные
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02.07.2024 16:11
Лужи на дорогах — вечная проблема для автомобилистов.
Фото: openverse by State Farm, CC BY 2.0
Не все водители знают, как правильно их проезжать. Рассмотрим основные ошибки неопытных автомобилистов при проезде глубоких луж.
Как проехать лужу
Не спешите: если возможно, найдите альтернативный маршрут.
Медленно и равномерно: если альтернативы нет, проезжайте лужу медленно и равномерно, без резких ускорений и торможений.
Ждите встречный транспорт: дождитесь, когда встречная машина проедет, чтобы избежать брызг грязной воды на ваш автомобиль.
Следите за другими: ориентируйтесь на автомобили впереди: следуйте за теми, кто уже успешно преодолел лужу.
Просушите тормоза: после проезда глубокой лужи не забудьте просушить тормоза.
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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.