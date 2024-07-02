Как проехать любую лужу без риска — советы от опытных водителей

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4 главных ошибки водителей при проезде глубоких луж: так ездят только неопытные

0:49
Авто

Лужи на дорогах — вечная проблема для автомобилистов.

4 главных ошибки водителей при проезде глубоких луж: так ездят только неопытные
Фото: openverse by State Farm, CC BY 2.0

Не все водители знают, как правильно их проезжать. Рассмотрим основные ошибки неопытных автомобилистов при проезде глубоких луж.

Как проехать лужу

  • Не спешите: если возможно, найдите альтернативный маршрут.
  • Медленно и равномерно: если альтернативы нет, проезжайте лужу медленно и равномерно, без резких ускорений и торможений.
  • Ждите встречный транспорт: дождитесь, когда встречная машина проедет, чтобы избежать брызг грязной воды на ваш автомобиль.
  • Следите за другими: ориентируйтесь на автомобили впереди: следуйте за теми, кто уже успешно преодолел лужу.
  • Просушите тормоза: после проезда глубокой лужи не забудьте просушить тормоза.
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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