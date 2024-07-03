Один неверный шаг и ваш автоключ перестанет работать

Современные автомобильные ключи выглядят очень интересно. Они представляют собой устройства, которые объединяют в себе ключ зажигания и пульт для открывания и закрывания дверей.
Использование такого приспособления весьма удобно. Однако у него есть один недостаток: потеря или поломка автоключа может привести к серьёзным проблемам. Водитель лишается возможности попасть в салон автомобиля и запустить двигатель.
Проблемы с работой электронного ключа могут возникнуть из-за его неправильного хранения. Многие автомобилисты часто кладут его в один карман со смартфоном. У вас тоже есть такая привычка? Откажитесь от неё немедленно!
Почему нельзя держать ключ-брелок рядом с мобильным телефоном?
Потому что мобильное устройство может негативно повлиять на работу электронного ключа. Возможно, ключ начнёт часто давать сбои. Иногда водитель может не суметь открыть или закрыть дверь и запустить двигатель.
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