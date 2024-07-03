Один неверный шаг и ваш автоключ перестанет работать

Как избежать проблем с автомобильным ключом: советы водителям

1:03 Your browser does not support the audio element. Авто

Современные автомобильные ключи выглядят очень интересно. Они представляют собой устройства, которые объединяют в себе ключ зажигания и пульт для открывания и закрывания дверей.

Фото: Flickr by chen chin (ducktail964), CC BY 2.0

Использование такого приспособления весьма удобно. Однако у него есть один недостаток: потеря или поломка автоключа может привести к серьёзным проблемам. Водитель лишается возможности попасть в салон автомобиля и запустить двигатель.

Проблемы с работой электронного ключа могут возникнуть из-за его неправильного хранения. Многие автомобилисты часто кладут его в один карман со смартфоном. У вас тоже есть такая привычка? Откажитесь от неё немедленно!

Почему нельзя держать ключ-брелок рядом с мобильным телефоном?

Потому что мобильное устройство может негативно повлиять на работу электронного ключа. Возможно, ключ начнёт часто давать сбои. Иногда водитель может не суметь открыть или закрыть дверь и запустить двигатель.