Как не нарваться на "распил" при покупке подержанной машины

Автоэксперт Титов рассказал, как узнать распиленный автомобиль

1:28 Your browser does not support the audio element. Авто

При покупке подержанного автомобиля существует риск наткнуться на "распил", и продавец может попытаться скрыть этот факт. Чтобы избежать неприятностей, нужно внимательно осмотреть кузов и салон автомобиля, советует Роман Титов, заместитель генерального директора по направлению автомобилей с пробегом дилерского холдинга "Авилон".

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По его словам, поверхность кузова должна быть гладкой, без следов швов, коррозии, вмятин и других повреждений. Сварочные швы со временем ржавеют и могут быть заметны невооруженным глазом. Толстый слой краски и использование шпаклевки также должны насторожить, так как это может скрывать "распил".

Дефекты в салоне автомобиля также могут указывать на "распил". После ДТП такие автомобили нередко имеют проблемы с целостностью салона.

При осмотре следует обратить внимание на состояние обивки, сидений, и наличие явных повреждений и износа. Необходимо оценить, был ли салон "перешит", и убедиться, что все электронные системы, освещение и кондиционер работают исправно.

Также важно проверить моторный отсек на наличие протечек технических жидкостей, следов ремонта, состояние ремней, шлангов и фильтров. Титов рекомендует проверять историю автомобиля по VIN-номеру и через информационные сервисы.