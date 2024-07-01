Как не нарваться на "распил" при покупке подержанной машины

При покупке подержанного автомобиля существует риск наткнуться на "распил", и продавец может попытаться скрыть этот факт. Чтобы избежать неприятностей, нужно внимательно осмотреть кузов и салон автомобиля, советует Роман Титов, заместитель генерального директора по направлению автомобилей с пробегом дилерского холдинга "Авилон".
По его словам, поверхность кузова должна быть гладкой, без следов швов, коррозии, вмятин и других повреждений. Сварочные швы со временем ржавеют и могут быть заметны невооруженным глазом. Толстый слой краски и использование шпаклевки также должны насторожить, так как это может скрывать "распил".
Дефекты в салоне автомобиля также могут указывать на "распил". После ДТП такие автомобили нередко имеют проблемы с целостностью салона.
При осмотре следует обратить внимание на состояние обивки, сидений, и наличие явных повреждений и износа. Необходимо оценить, был ли салон "перешит", и убедиться, что все электронные системы, освещение и кондиционер работают исправно.
Также важно проверить моторный отсек на наличие протечек технических жидкостей, следов ремонта, состояние ремней, шлангов и фильтров. Титов рекомендует проверять историю автомобиля по VIN-номеру и через информационные сервисы.
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