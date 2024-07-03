Этот простой трюк спасёт вашу машину от царапин соседей

Как избежать повреждений соседних автомобилей дверью

1:02 Your browser does not support the audio element. Авто

Когда водитель или пассажир выходит из автомобиля, они могут случайно ударить дверью соседнюю машину. Это часто случается на узких парковках. В результате таких мелких инцидентов на кузове другой машины могут появиться царапины или вмятины.

Фото: openverse by ecin, CC BY 2.0

Для владельца пострадавшего авто это крайне неприятно. "Виновник" тоже переживает, даже если хозяин соседней машины не предъявляет претензий.

Как предотвратить повреждения от автомобильной двери? Есть один простой способ. Что следует наклеить на дверь

Мягкая клейкая лента может помочь. Нужно заранее приклеить её на края внешней стороны двери автомобиля. Это значительно смягчит возможный удар. Даже если дверь заденет чужую машину, её лакокрасочное покрытие, скорее всего, не пострадает.

Однако следует быть осторожным даже с наклеенной лентой. Не открывайте дверь резко, так как никакой материал не спасёт от царапин при сильном ударе.