Как уберечь свои тормозные диски от быстрого износа после замены колодок

Автослесарь объяснил, почему после замены колодок быстро изнашиваются тормозные диски

2:09 Your browser does not support the audio element. Авто

После замены тормозных колодок на новые водители нередко замечают ускоренный износ тормозных дисков, что вызывает у них недоумение. Специалист сервисного автоцентра в интервью порталу njcar.ru объяснил, при каких обстоятельствах тормозные диски могут изнашиваться быстрее.

Фото: Wikipedia by Bremse Porsche Cayenne mit innerer Luftkühlung, CC BY-SA 3.0

Многие водители, покупая тормозные колодки, доверяются рекомендациям продавцов, не углубляясь в технические детали. Обычно их интересует только совместимость детали с их автомобилем. Однако такой подход может иметь негативные последствия.

Сегодня рынок автозапчастей переполнен продукцией сомнительного качества, от неизвестных китайских производителей до явных подделок из разных стран, включая Россию.

В результате тормозные колодки, которые на первый взгляд кажутся обычными, могут стать причиной серьезных проблем для автовладельца.

Производители удешевленных запчастей часто используют больше абразивных материалов для повышения коэффициента трения, что напрямую влияет на эффективность торможения. Однако такие колодки не только создают значительный шум при торможении, но и активно разрушают тормозные диски.

Качественные тормозные колодки содержат около тридцати различных материалов, среди которых особое место занимают смазочные компоненты. Эти компоненты необходимы для обеспечения тихой работы колодок и защиты их от чрезмерного износа.

Правильно подобранные компоненты позволяют колодкам не только эффективно тормозить, но и отводить тепло, что предотвращает их крошение при высоких нагрузках.

Качество дешевых тормозных колодок не позволяет достичь таких характеристик. Из-за использования низкокачественных материалов они подвержены значительным нагрузкам как на сами колодки, так и на тормозные диски. При интенсивных торможениях колодки могут нагреваться до такой степени, что начинают светиться.

Это вызывает локальный нагрев диска, что негативно сказывается на эффективности торможения автомобиля.