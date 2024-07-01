Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как определить причину кожного зуда: советы дерматолога
Почему одни черные дыры больше других
Китай ужесточает контроль над драгоценными редкоземельными металлами
Кинологи рассказали, почему собака не слушается
Wall Street Journal: Украина не готова к новому контрнаступлению
Лебедев осудил вандализм экоактивистов у Стоунхенджа
Как ухаживать за каланхоэ для получения красивого кустика?
Lada Vesta стала самой угоняемой машиной в 2024 году
Лоза о провале грузинских футболистов на чемпионате Европы: мотивации выше крыши
Как уберечь свои тормозные диски от быстрого износа после замены колодок

Автослесарь объяснил, почему после замены колодок быстро изнашиваются тормозные диски

2:09
Авто

После замены тормозных колодок на новые водители нередко замечают ускоренный износ тормозных дисков, что вызывает у них недоумение. Специалист сервисного автоцентра в интервью порталу njcar.ru объяснил, при каких обстоятельствах тормозные диски могут изнашиваться быстрее.

Автослесарь объяснил, почему после замены колодок быстро изнашиваются тормозные диски
Фото: Wikipedia by Bremse Porsche Cayenne mit innerer Luftkühlung, CC BY-SA 3.0

Многие водители, покупая тормозные колодки, доверяются рекомендациям продавцов, не углубляясь в технические детали. Обычно их интересует только совместимость детали с их автомобилем. Однако такой подход может иметь негативные последствия.

Сегодня рынок автозапчастей переполнен продукцией сомнительного качества, от неизвестных китайских производителей до явных подделок из разных стран, включая Россию.

В результате тормозные колодки, которые на первый взгляд кажутся обычными, могут стать причиной серьезных проблем для автовладельца.

Производители удешевленных запчастей часто используют больше абразивных материалов для повышения коэффициента трения, что напрямую влияет на эффективность торможения. Однако такие колодки не только создают значительный шум при торможении, но и активно разрушают тормозные диски.

Качественные тормозные колодки содержат около тридцати различных материалов, среди которых особое место занимают смазочные компоненты. Эти компоненты необходимы для обеспечения тихой работы колодок и защиты их от чрезмерного износа.

Правильно подобранные компоненты позволяют колодкам не только эффективно тормозить, но и отводить тепло, что предотвращает их крошение при высоких нагрузках.

Качество дешевых тормозных колодок не позволяет достичь таких характеристик. Из-за использования низкокачественных материалов они подвержены значительным нагрузкам как на сами колодки, так и на тормозные диски. При интенсивных торможениях колодки могут нагреваться до такой степени, что начинают светиться.

Это вызывает локальный нагрев диска, что негативно сказывается на эффективности торможения автомобиля.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Универсальное оружие в борьбе с тлёй и муравьями: рецепт простого и действенного средства

Столкнувшись с проблемой нашествия тли и муравьёв на своем участке, многие огородники и садоводы пытаются бороться с каждым вредителем отдельно. Однако есть более эффективный способ — приготовить универсальное средство, которое поможет справиться сразу с обеими проблемами.

Как приготовить универсальный инсектицид от вредителей
Певица Валерия побывала на свадьбе Реввы
Певица Валерия показала кадры со свадьбы Александра Реввы: "Все гости плакали от счастья"
Татьяна Брухунова показала фото с белозубым сыном Ваганом: "Это я и моя душа"
В начале июля лью по 1 литру на растение, и огурцы плодоносят с бешеной скоростью: суперподкормка для роста
Работа России в нейтрализации дронов-разведчиков НАТО над Чёрным морем Дмитрий Плотников Елена Келлер стала идеалом для слепоглухонемых всего мира век назад Сергей Лебедев ATM: Рада и офис Зеленского возмущены потоком туристов в Крым Олег Володин
"Я справлюсь сама": супруга бывшего участника "Дома-2" Меньщикова заговорила о расставании
Киану Ривз и его уникальная позиция: актёр Голливуда раскрыл свой взгляд на русских
Три частые ошибки после сбора урожая клубники: многие их совершают и лишают культуры важного
Три частые ошибки после сбора урожая клубники: многие их совершают и лишают культуры важного
Последние материалы
Wall Street Journal: Украина не готова к новому контрнаступлению
Лебедев осудил вандализм экоактивистов у Стоунхенджа
Как ухаживать за каланхоэ для получения красивого кустика?
Lada Vesta стала самой угоняемой машиной в 2024 году
Лоза о провале грузинских футболистов на чемпионате Европы: мотивации выше крыши
Россияне стали богачами: так считает Всемирный банк
"Marvel" отказала братьям Руссо — они хотели стать режиссёрами "Мстителей 5"
В лагере "Белка" в Пензе более 30 детей пожаловались на плохое самочувствие
Автослесарь объяснил, почему после замены колодок быстро изнашиваются тормозные диски
Косметолог Егорова раскрыла главные запреты на летние процедуры
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников