Как включенный кондиционер влияет на двигатель машины

Автоэксперт Балабас: работающий кондиционер не навредит мотору

0:59 Your browser does not support the audio element. Авто

Многие считают, что частое использование кондиционера может нанести вред системам автомобиля. Однако автоэксперт Евгений Балабас утверждает, что включение кондиционера в пробках, особенно в жаркую погоду, может способствовать увеличению срока службы двигателя.

Фото: openverse by MotorVerso, CC BY 2.0

Он объяснил, что при обычной работе двигателя без работы кондиционера он нагревается до максимальной температуры, после чего включается вентилятор для его охлаждения. Это может привести к значительному износу масла, закоксовыванию поршневых колец и клапанов.

Включенный кондиционер поддерживает мотор в нижнем диапазоне температурного режима, что уменьшает перепады температур и способствует увеличению срока службы двигателя, по словам специалиста. Балабас отметил, что обычно отсутствуют конкретные рекомендации по использованию кондиционера, поэтому его можно использовать без ограничений при любых температурах.