Одна ошибка на парковке может стоить вам 500 рублей: узнайте, как этого избежать

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ГАИ начала штрафовать за наезд на линии разметки парковки

1:07
Авто

В больших городах множество парковочных мест на асфальте обозначены специальной разметкой для удобства водителей. Не соблюдение этих правил является нарушением, о чем сообщил представитель ГАИ в интервью порталу njcar. ru. В условиях перегруженной парковочной инфраструктуры мегаполисов не всегда возможно точно разместить автомобиль из-за нарушений припаркованных других машин. Это может привести к тому, что водитель займет два места сразу.

ГАИ начала штрафовать за наезд на линии разметки парковки
Фото: golyanovo.mos.ru by Управа района Гольяново города Москвы, CC BY 3.0

Согласно статье 12.16 КоАП РФ, несоблюдение дорожной разметки или знаков влечет административный штраф в размере 500 рублей. Границы парковочных мест, определенные Правилами дорожного движения, обязательны для соблюдения водителями.

Эти правила применяются только к проезжей части дороги. Нарушение разметки на прилегающих территориях, например, у супермаркета, не предусмотрено ответственностью. Поэтому важно следовать разметке на официальных парковках, чтобы избежать нарушений.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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