Что делать при укачивании в автомобиле — советы врача

Врач Саволюк рассказала, как принимать препараты от укачивания в автопутешествии

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Препараты от укачивания следует принимать во время путешествия с особой осторожностью, так как некоторые из них могут оказывать сильное воздействие на организм человека. Об этом рассказала врач-диетолог и терапевт Антонина Саволюк в интервью для издания "Газета. Ru".

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Как отметила эксперт, существует множество препаратов, способных частично снижать проявления укачивания, воздействуя на различные системы нервной и вегетативной систем. Подбор препаратов должен быть индивидуальным, поэтому рекомендуется консультироваться с врачом и описывать свои симптомы.

Некоторые из этих препаратов имеют сильное воздействие на организм, действуя по принципу "скорой помощи". Они рекомендуются принимать прямо во время поездки.

В отличие от них, гомеопатические средства можно начать принимать уже за месяц до путешествия, так как они оказывают кумулятивный эффект и помогают подготовить организм к долгой поездке.

Саволюк подчеркнула, что для улучшения состояния водителя или пассажира, страдающих от укачивания, важен хороший сон перед поездкой. Уставший организм менее способен справляться с укачиванием. Если проблемы возникают у пассажира, лучше планировать поездку на ночное время, чтобы он мог спать и избежать дискомфорта.

Также важно соблюдать баланс в питании перед поездкой, избегая переедания, сладостей и газированных напитков.