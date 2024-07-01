Раскрыты секреты экономии: топ-3 китайских авто с минимальными затратами на ремонт

В январе-мае 2024 года китайские автомобили Haval, Chery и Geely оказались самыми экономичными по среднему чеку за ремонт и обслуживание среди китайских брендов на российском рынке, как сообщает rg.ru, ссылаясь на данные Fit Service. Средние затраты на обслуживание автомобилей этих марок составили около 7 тысяч рублей каждая. Этот факт объясняется высокой активностью и ростом продаж данных брендов в России за последние два года, как отметила директор Fit Service Татьяна Овчинникова.
Согласно отчету компании, наибольшее число посещений сервисов за первые пять месяцев 2024 года имели автомобили Chery Tiggo, затем Lifan X60 и Haval F7. За ними следуют Geely Emgrand EC7 и Geely Coolray.
Средний чек за ремонт автомобилей в январе-мае 2024 года составил 6,8 тыс. рублей для Haval, 6,9 тыс. рублей для Chery и 7,1 тыс. рублей для Geely. Lifan X60 и Great Wall показали более высокие затраты, составившие соответственно более 9 тыс. рублей и 15,7 тыс. рублей на сервисное обслуживание.
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