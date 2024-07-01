Раскрыты секреты экономии: топ-3 китайских авто с минимальными затратами на ремонт

Fit Service: Haval и Chery дешевле всего обходятся россиянам в ремонте

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В январе-мае 2024 года китайские автомобили Haval, Chery и Geely оказались самыми экономичными по среднему чеку за ремонт и обслуживание среди китайских брендов на российском рынке, как сообщает rg.ru, ссылаясь на данные Fit Service. Средние затраты на обслуживание автомобилей этих марок составили около 7 тысяч рублей каждая. Этот факт объясняется высокой активностью и ростом продаж данных брендов в России за последние два года, как отметила директор Fit Service Татьяна Овчинникова.

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Согласно отчету компании, наибольшее число посещений сервисов за первые пять месяцев 2024 года имели автомобили Chery Tiggo, затем Lifan X60 и Haval F7. За ними следуют Geely Emgrand EC7 и Geely Coolray.

Средний чек за ремонт автомобилей в январе-мае 2024 года составил 6,8 тыс. рублей для Haval, 6,9 тыс. рублей для Chery и 7,1 тыс. рублей для Geely. Lifan X60 и Great Wall показали более высокие затраты, составившие соответственно более 9 тыс. рублей и 15,7 тыс. рублей на сервисное обслуживание.