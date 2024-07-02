Секрет чистых фар: лук решает проблемы автомобилистов

Почему луковая протирка — эффективное средство для фар автомобиля

0:57 Your browser does not support the audio element. Авто

Если вы увидите, как водитель протирает фару своего автомобиля луковицей, не удивляйтесь. Это не означает, что он потерял рассудок или пытается развлечь других водителей. Скорее всего, он знает о полезных свойствах лукового сока.

Фото: openverse by janandersen_dk, CC BY-NC-ND 2.0

Опытные автолюбители понимают, что компоненты в составе лукового сока отлично справляются с загрязнениями на поверхности фары. Протирание фары луковицей помогает восстановить её чистоту без риска повреждений.

Процесс очень прост: нужно взять половину луковицы и протереть срезом овоща грязную поверхность фары. Это размягчит загрязнения, которые затем легко убираются с помощью микрофибры. В результате фара становится идеально чистой, без царапин и без тусклого света.

Этот совет стоит учитывать всем владельцам автомобилей, желающим поддерживать светотехнику в хорошем состоянии.