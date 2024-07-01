Секретные запахи вашего авто, которые могут скрывать катастрофу

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Моторист раскрыл, какой запах в автомобиле сигнализирует о неисправности

Авто

Во время прогрева двигателя в салоне автомобиля иногда возникает неприятный запах, который исчезает при начале движения. Многие владельцы авто обычно не обращают на это внимание, что может быть ошибкой. Опытные мотористы рассказывают, что различные запахи в автомобиле могут сигнализировать о возможных неисправностях.

Моторист раскрыл, какой запах в автомобиле сигнализирует о неисправности
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Например, неприятный запах может указывать на попадание бензина в выхлопную систему из-за неточной дозировки топлива электронным блоком управления. Это часто связано с неисправностью датчика, отвечающего за измерение воздуха, поступающего в цилиндры, или с плохим контактом этого датчика.

Проблему можно легко исправить, проверив и очистив датчик от загрязнений или восстановив его контакт.

Если из выхлопной системы идет белый дым с сладковатым запахом, это может свидетельствовать о прогорании антифриза из системы охлаждения. Чаще всего причина кроется в пробое прокладки головки блока цилиндров или в микротрещинах в блоке двигателя.

В обоих случаях охлаждающая жидкость смешивается с маслом, что может привести к серьезным повреждениям двигателя, если проблема не будет устранена.

Аромат гари, напоминающий запах старых мотоциклов, указывает на наличие моторного масла в выхлопной системе. Если из выхлопной трубы начинает выходить сизый дым после запуска двигателя, это может свидетельствовать о серьезных проблемах с мотором, требующих немедленного вмешательства.

Важно также регулярно проверять уровень масла и при первых признаках его активного потребления обратиться в сервисный центр для предотвращения возможных повреждений двигателя.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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