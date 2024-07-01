Эксперты ответили на один из главных вопросов о китайских автомобилях для россиян

Вопросы, связанные с обслуживанием и ремонтом, остаются одними из наиболее обсуждаемых среди владельцев современных китайских автомобилей. Эксперты международной сети автосервисов Fit Service поделились статистикой за первые пять месяцев 2024 года.
Согласно их данным, автомобили марок Chery, Geely, Lifan, Haval и Great Wall чаще всего посещали автосервисы. Например, количество обращений в сервис для автомобилей Chery увеличилось на 29%, Geely — на 35%, а Haval — на 95% по сравнению с прошлым годом.
Директор Fit Service Татьяна Овчинникова пояснила, что увеличение числа этих автомобилей на дорогах России приводит к учащению обслуживания и ремонта. В 2024 году наиболее экономичными в расходах на сервис оказались автомобили Haval, средний чек которых снизился на 51% до 6808 рублей. За ними следуют Chery и Geely с средними чеками в 6948 и 7089 рублей соответственно. Возрастающие стоимости обслуживания зарегистрированы у Lifan (9054 руб., +30%) и Great Wall (15 571 руб., +73%).
Татьяна Овчинникова подчеркнула, что особенной специфики в обслуживании и ремонте китайских автомобилей пока не выявлено, их качество за последние годы значительно возросло, что снижает потребность в дорогостоящем ремонте. Однако актуальной остается проблема с доступностью запчастей для редких моделей.
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