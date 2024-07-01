Эксперты ответили на один из главных вопросов о китайских автомобилях для россиян

Fit Service назвал самые дорогие и дешёвые в обслуживании автомобили из КНР

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Вопросы, связанные с обслуживанием и ремонтом, остаются одними из наиболее обсуждаемых среди владельцев современных китайских автомобилей. Эксперты международной сети автосервисов Fit Service поделились статистикой за первые пять месяцев 2024 года.

Фото: commons.wikimedia.org by Navigator84, CC BY-SA 4.0

Согласно их данным, автомобили марок Chery, Geely, Lifan, Haval и Great Wall чаще всего посещали автосервисы. Например, количество обращений в сервис для автомобилей Chery увеличилось на 29%, Geely — на 35%, а Haval — на 95% по сравнению с прошлым годом.

Директор Fit Service Татьяна Овчинникова пояснила, что увеличение числа этих автомобилей на дорогах России приводит к учащению обслуживания и ремонта. В 2024 году наиболее экономичными в расходах на сервис оказались автомобили Haval, средний чек которых снизился на 51% до 6808 рублей. За ними следуют Chery и Geely с средними чеками в 6948 и 7089 рублей соответственно. Возрастающие стоимости обслуживания зарегистрированы у Lifan (9054 руб., +30%) и Great Wall (15 571 руб., +73%).

Татьяна Овчинникова подчеркнула, что особенной специфики в обслуживании и ремонте китайских автомобилей пока не выявлено, их качество за последние годы значительно возросло, что снижает потребность в дорогостоящем ремонте. Однако актуальной остается проблема с доступностью запчастей для редких моделей.