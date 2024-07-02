Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
NASA рассказала о симуляциях лунных прогулок астронавтов в пустыне
Жена Александра Реввы обратилась к супругу: "Муж, папа, мой мужчина"
Стало известно, как сейчас живёт и чем занимается актёр Александр Збруев
Экономист Савчина подсказала способ получить ипотеку без первоначального взноса
Переживший кому Дмитрий Позов из шоу "Импровизация" переписал деньги детям
Актриса Зепюр Брутян призналась, что мечтает родить дочь
Отзывы в соцсетях влияют на выбор работы у каждого второго соискателя
Разведчик Рипер: ПВО Белгорода, моста и Крыма — самая опытная в мире
Эксперты рассказали, как вести себя, когда дома появляется кошка
Не рискуйте жизнью: правила безопасного вождения в жаркий сезон

Как обезопасить себя и других на дороге в жаркий сезон

1:18
Авто

Во время жарких дней водителям необходимо проявлять максимальную осторожность. Даже небольшая ошибка в такие периоды может иметь трагические последствия.

Как обезопасить себя и других на дороге в жаркий сезон
Фото: wikipedia by Wil Stewart, PDM

Что же следует избегать водителям при высоких температурах?

Уменьшение скорости

Жаркое время снижает внимательность водителей, что замедляет их реакцию на дорожные ситуации. Это увеличивает риск потерять контроль над автомобилем и попасть в аварию.

Управление автомобилем при недомогании

Если почувствовали ухудшение самочувствия или закружилась голова, важно немедленно остановиться и отдохнуть в тени, защитив себя от солнечного удара. Возможно, потребуется консультация врача. Вождение в таком состоянии категорически запрещено.

Оставление детей и животных в автомобиле

Оставлять детей или животных в салоне автомобиля в жаркий день — непростительная ошибка. Высокие температуры могут привести к опасному перегреву организма малышей и животных. Ни в коем случае не оставляйте никого в салоне транспортного средства даже на короткое время.
Важно помнить о всех этих мерах предосторожности для обеспечения безопасности на дорогах в условиях летней жары.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Универсальное оружие в борьбе с тлёй и муравьями: рецепт простого и действенного средства

Столкнувшись с проблемой нашествия тли и муравьёв на своем участке, многие огородники и садоводы пытаются бороться с каждым вредителем отдельно. Однако есть более эффективный способ — приготовить универсальное средство, которое поможет справиться сразу с обеими проблемами.

Как приготовить универсальный инсектицид от вредителей
Американские математики раскритиковали индийских физиков за способ расчёта числа пи
Математики в бешенстве: физики случайно нашли новый способ нахождения числа пи с неслыханной точностью
Пенсия рассчитана неправильно: почему такое может быть и куда обращаться за помощью
Юрий Лоза высказался о выступлении Валерия Леонтьева в России: "Потом с помпой возвращаются"
ГОСТ на шаурму предотвратит массовые пищевые отравления Дмитрий Плотников Елена Келлер стала идеалом для слепоглухонемых всего мира век назад Сергей Лебедев ATM: Рада и офис Зеленского возмущены потоком туристов в Крым Олег Володин
Вторая жизнь ботвы: 6 полезных способов применения отходов от томатов
Сын Михаила Круга почтил память отца в родной Твери: "Вылитый отец. Круг жив!"
Всё о подвязке томатов: когда приступать и как избежать распространённых проблем
Всё о подвязке томатов: когда приступать и как избежать распространённых проблем
Последние материалы
6 способов использовать чайную заварку в огороде
Блогерша Карина Нигай встречается с соседом Ильёй Гореловым
Сырный чай: что это за напиток и как его приготовить
Чай йохимбе: преимущества растительного афродизиака
Александр Васильев объяснил, что не нужно носить женщинам в теле
Как обезопасить себя и других на дороге в жаркий сезон
Связь внутренних болезней и проблем с волосами: что важно знать
Эмма Робертс раскрыла, чему её научила тётя Джулия Робертс
Экс-участник "Дома-2" Степан Меньщиков расстался с женой из-за желания жить в РФ
В "ЛЭТИ" изучили экологические последствия пересыхания Аральского моря
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников