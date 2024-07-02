Не рискуйте жизнью: правила безопасного вождения в жаркий сезон

Как обезопасить себя и других на дороге в жаркий сезон

1:18 Your browser does not support the audio element. Авто

Во время жарких дней водителям необходимо проявлять максимальную осторожность. Даже небольшая ошибка в такие периоды может иметь трагические последствия.

Фото: wikipedia by Wil Stewart, PDM

Что же следует избегать водителям при высоких температурах?

Уменьшение скорости

Жаркое время снижает внимательность водителей, что замедляет их реакцию на дорожные ситуации. Это увеличивает риск потерять контроль над автомобилем и попасть в аварию.

Управление автомобилем при недомогании

Если почувствовали ухудшение самочувствия или закружилась голова, важно немедленно остановиться и отдохнуть в тени, защитив себя от солнечного удара. Возможно, потребуется консультация врача. Вождение в таком состоянии категорически запрещено.

Оставление детей и животных в автомобиле

Оставлять детей или животных в салоне автомобиля в жаркий день — непростительная ошибка. Высокие температуры могут привести к опасному перегреву организма малышей и животных. Ни в коем случае не оставляйте никого в салоне транспортного средства даже на короткое время.

Важно помнить о всех этих мерах предосторожности для обеспечения безопасности на дорогах в условиях летней жары.