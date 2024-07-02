Не попадайте в беду на дороге: вот как правильно подготовить автомобиль к летним путешествиям

Важные шаги перед дорожным путешествием на автомобиле летом

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Лето — время отпусков и путешествий, когда многие автолюбители предпочитают отправиться в дальние поездки. Автомобили, проезжающие большие расстояния, испытывают значительные нагрузки.

Фото: premier.gov.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Для того чтобы избежать проблем в дороге, водителю необходимо правильно подготовить автомобиль к поездке. Это включает в себя следующие мероприятия.

Проверка уровня жидкостей

Перед выездом в путь владелец автомобиля должен убедиться, что уровень моторного масла достаточен, а также иметь запас этой жидкости. Важно также проверить уровни тормозной и охлаждающей жидкостей.

Замена деталей

Если водитель давно планировал заменить какие-либо детали, то предстоящая поездка — отличное время для реализации этого плана. Проблемы с шинами, стеклоочистителями, аккумулятором или ветровым стеклом необходимо устранить до начала долгого путешествия.

Подготовка дорожного набора

Находясь в дальней дороге, водитель может столкнуться с необходимостью в специальных предметах, которые нельзя приобрести прямо на месте. Поэтому перед поездкой рекомендуется собрать "дорожный набор", включающий различные инструменты, фонарик, изоленту, трос и прочее.

Необходимые предметы

Кроме того, важно помнить о наличии в автомобиле аптечки, огнетушителя и светоотражающего жилета.

Эти простые, но важные меры помогут сделать вашу дорожную поездку безопасной и комфортной.