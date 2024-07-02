Что делать, чтобы ваш автомобиль не сломался раньше времени?

Секреты долговечности автомобиля: как избежать досрочного выхода из строя

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Издание SPEEDME. RU предлагает несколько ключевых советов для продления срока службы вашего автомобиля.

Фото: wikipedia by Wil Stewart, PDM

Основные рекомендации включают регулярную проверку уровня масла и заправки топлива, избегание долгосрочного хранения под чехлом, своевременную обработку и ремонт ржавчины, а также важность правильного техобслуживания и устранение утечек.

Необходимо также избегать перегрузки и использование неправильного масла, а также всегда заполнять систему охлаждения рекомендованной производителем охлаждающей жидкостью. Следуя этим советам, можно значительно продлить жизнь автомобиля и избежать дорогостоящих ремонтов.