Как использовать кондиционер в автомобиле безопасно и эффективно?

Полное руководство по использованию автомобильного кондиционера

0:37 Your browser does not support the audio element. Авто

Журналисты SPEEDME. RU предоставляют исчерпывающее руководство по работе автомобильного кондиционера.

Фото: openverse by MotorVerso, CC BY 2.0

Они объясняют принципы его работы, начиная с компрессора, который сжимает хладагент, и заканчивая распределением прохладного воздуха через вентиляционные отверстия.

Рекомендации включают регулярное обслуживание системы, избегание сильных температурных различий и правильную настройку вентиляционных отверстий. Правило "5 минут" перед остановкой помогает избежать термического шока и снижает риск образования плесени в системе вентиляции.