Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему шлепанцы и каблуки опасны при перелетах
Как молодым водителям сэкономить на автостраховке
Жареные в тесте яблоки: десерт, который несложно готовить, но очень вкусно есть
Концертный зал "Крокус Сити Холл" восстановят с учетом новых функций
Где безопасно оставить автомобиль во время отпуска: экспертные рекомендации
Прыгунья на батуте Аляева получила нейтральный статус на Игры-2024
В России может появиться криптовалютный фонд для облегчения международных расчетов
Почему нельзя баловать кошку человеческими лакомствами
Ретинол и беременность: как он может негативно повлиять на состояние плода?
Стало известно, сколько деньги "жмет" кондиционер в вашем авто

Влияние кондиционера на расход топлива: что говорят эксперты

1:23
Авто

Эксперты из издания SPEEDME. RU провели исследование, чтобы разобраться, как использование кондиционера влияет на расход топлива автомобиля. Согласно отчетам немецкого ADAC, включение кондиционера в городских условиях может увеличить расход на 20%, что эквивалентно 1 литру на 100 км. На трассе этот показатель снижается до 6%. В среднем, использование кондиционера добавляет 10-15% к расходу топлива.

Влияние кондиционера на расход топлива: что говорят эксперты
Фото: freepik.com by prostooleh, PDM

Кроме кондиционера, другие компоненты автомобиля также влияют на потребление бензина. Например, каждые 100 Вт потребляемой электроэнергии увеличивают расход на 0,1 литра на 100 км. Введение дневных ходовых огней в России привело к увеличению потребления топлива, но использование светодиодных ходовых огней позволяло водителям сэкономить до 0,2 литра на 100 км по сравнению с использованием ближнего света.

Таблица расхода топлива в зависимости от оборудования дает полезную информацию о потреблении электроэнергии различными системами автомобиля. Эти данные помогают водителям оценить, сколько дополнительного топлива потребляют различные компоненты и системы автомобиля.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Универсальное оружие в борьбе с тлёй и муравьями: рецепт простого и действенного средства

Столкнувшись с проблемой нашествия тли и муравьёв на своем участке, многие огородники и садоводы пытаются бороться с каждым вредителем отдельно. Однако есть более эффективный способ — приготовить универсальное средство, которое поможет справиться сразу с обеими проблемами.

Как приготовить универсальный инсектицид от вредителей
Американские математики раскритиковали индийских физиков за способ расчёта числа пи
Математики в бешенстве: физики случайно нашли новый способ нахождения числа пи с неслыханной точностью
Сын Михаила Круга почтил память отца в родной Твери: "Вылитый отец. Круг жив!"
Вторая жизнь ботвы: 6 полезных способов применения отходов от томатов
Работа России в нейтрализации дронов-разведчиков НАТО над Чёрным морем Дмитрий Плотников Елена Келлер стала идеалом для слепоглухонемых всего мира век назад Сергей Лебедев ATM: Рада и офис Зеленского возмущены потоком туристов в Крым Олег Володин
Всё о подвязке томатов: когда приступать и как избежать распространённых проблем
Юристы разъяснили: почему мигание фарами на дороге не является нарушением
Как приготовить простой, но очень вкусный свекольник: классический вариант
Как приготовить простой, но очень вкусный свекольник: классический вариант
Последние материалы
Почему шлепанцы и каблуки опасны при перелетах
Как молодым водителям сэкономить на автостраховке
Жареные в тесте яблоки: десерт, который несложно готовить, но очень вкусно есть
Концертный зал "Крокус Сити Холл" восстановят с учетом новых функций
Прыгунья на батуте Аляева получила нейтральный статус на Игры-2024
Где безопасно оставить автомобиль во время отпуска: экспертные рекомендации
В России может появиться криптовалютный фонд для облегчения международных расчетов
Почему нельзя баловать кошку человеческими лакомствами
Эксперт Кузнецова рассказала, как правильно ухаживать за жирной кожей летом
Ретинол и беременность: как он может негативно повлиять на состояние плода?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников