Стало известно, сколько деньги "жмет" кондиционер в вашем авто

Влияние кондиционера на расход топлива: что говорят эксперты

1:23 Your browser does not support the audio element. Авто

Эксперты из издания SPEEDME. RU провели исследование, чтобы разобраться, как использование кондиционера влияет на расход топлива автомобиля. Согласно отчетам немецкого ADAC, включение кондиционера в городских условиях может увеличить расход на 20%, что эквивалентно 1 литру на 100 км. На трассе этот показатель снижается до 6%. В среднем, использование кондиционера добавляет 10-15% к расходу топлива.

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Кроме кондиционера, другие компоненты автомобиля также влияют на потребление бензина. Например, каждые 100 Вт потребляемой электроэнергии увеличивают расход на 0,1 литра на 100 км. Введение дневных ходовых огней в России привело к увеличению потребления топлива, но использование светодиодных ходовых огней позволяло водителям сэкономить до 0,2 литра на 100 км по сравнению с использованием ближнего света.

Таблица расхода топлива в зависимости от оборудования дает полезную информацию о потреблении электроэнергии различными системами автомобиля. Эти данные помогают водителям оценить, сколько дополнительного топлива потребляют различные компоненты и системы автомобиля.