Стало известно, сколько деньги "жмет" кондиционер в вашем авто

Эксперты из издания SPEEDME. RU провели исследование, чтобы разобраться, как использование кондиционера влияет на расход топлива автомобиля. Согласно отчетам немецкого ADAC, включение кондиционера в городских условиях может увеличить расход на 20%, что эквивалентно 1 литру на 100 км. На трассе этот показатель снижается до 6%. В среднем, использование кондиционера добавляет 10-15% к расходу топлива.
Кроме кондиционера, другие компоненты автомобиля также влияют на потребление бензина. Например, каждые 100 Вт потребляемой электроэнергии увеличивают расход на 0,1 литра на 100 км. Введение дневных ходовых огней в России привело к увеличению потребления топлива, но использование светодиодных ходовых огней позволяло водителям сэкономить до 0,2 литра на 100 км по сравнению с использованием ближнего света.
Таблица расхода топлива в зависимости от оборудования дает полезную информацию о потреблении электроэнергии различными системами автомобиля. Эти данные помогают водителям оценить, сколько дополнительного топлива потребляют различные компоненты и системы автомобиля.
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