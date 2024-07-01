Факты о летней жаре и электромобилях, которые вы должны знать

Как летняя жара влияет на электромобили: спецификации и рекомендации

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Электромобили, подобно автомобилям с ДВС, чувствительны к крайним температурам. Летом высокие температуры могут негативно сказаться на их батареях, ускоряя химические реакции внутри, что может привести к сокращению срока службы и ухудшению производительности. Системы управления батареями (BMS) в электромобилях автоматически поддерживают оптимальную температуру, что важно для безопасности и эффективной работы.

Фото: Wikipedia by Granada, CC BY-SA 4.0

Рекомендуется использовать предварительное охлаждение батареи при зарядке, чтобы не расходовать заряд аккумулятора на охлаждение. Важно избегать частых быстрых зарядок в жару, так как это может привести к термическим ограничениям и снижению скорости зарядки из-за перегрева батареи. Установка ограничения заряда на уровне 80% также помогает сохранять батарею в оптимальном состоянии.

Дополнительные советы включают использование зарядных станций в тени и экономичного режима вождения для уменьшения нагрузки на батарею. Особое внимание следует уделить выбору зарядных станций и методам охлаждения в условиях высоких температур, чтобы обеспечить долговечность и эффективность электромобиля.