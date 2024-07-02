Как дешевые моторные масла могут спасти ваш бюджет?

Экономия на моторных маслах: реальные способы и подводные камни

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Эксперт Михаил Колодочкин разобрался, можно ли экономить, заливая дешевые моторные масла вместо рекомендованных, и какие способы действительно работают. Он отметил, что выбор масла не стоит сводить только к цене, так как дешевые варианты могут не обеспечить нужную защиту и привести к серьезным поломкам.

Фото: wikipedia by ООО "Газпромнефть - Смазочные материалы", CC BY 4.0

Первый метод экономии — использование малоизвестных брендов, не всегда оправдан. Дешевое масло часто не соответствует стандартам и может повредить двигатель. К тому же, необходимость чаще менять такое масло увеличивает затраты на обслуживание.

Второй подход — выбор масла пониженной категории эксплуатации, например, SM вместо SP. Это может быть оправдано для старых автомобилей без турбонаддува, однако для современных двигателей с турбиной или прямым впрыском такой выбор недопустим из-за риска повреждений.

Третий способ экономии — использование более вязких масел, например, 10W-40 вместо 0W-40. Этот подход может быть обоснован в условиях, где экстремальные морозы не бывают, что позволяет сэкономить без ущерба для двигателя.

Все вышеперечисленные методы имеют свои ограничения и риски, поэтому перед выбором масла важно учитывать рекомендации производителя автомобиля и особенности его эксплуатации.