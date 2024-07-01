Секреты экономии бензина: открыть окна или включить кондиционер?

Как кондиционер влияет на расход топлива: советы и рекомендации

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Использование автокондиционера значительно увеличивает расход топлива из-за нагрузки на двигатель. Например, в городских условиях расход может увеличиться на 1 литр на каждые 10 литров топлива.

Фото: openverse by MotorVerso, CC BY 2.0

Новые автомобили с меньшим пробегом тратят меньше, но до 7% дополнительного расхода все равно возможно. Открытые окна не являются альтернативой, так как увеличивают аэродинамическое сопротивление, увеличивая расход топлива до 20% при скоростях выше 85 км/ч. При скоростях до 70 км/ч открытые окна экономят лишь немного топлива, но приоритет следует отдать комфорту и безопасности.