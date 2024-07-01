Эксперт рассказал, где нужно находится, чтобы выжить при аварии в автомобиле

В случае дорожно-транспортного происшествия (ДТП) самое безопасное место в автомобиле находится за водителем. Это объясняется инстинктивной реакцией водителя на опасность, направленной на защиту себя от удара.
Однако для профессиональных водителей, особенно перевозящих VIP-персон, правила могут отличаться: они должны заботиться о безопасности пассажиров в первую очередь.
Все мнения о безопасности заднего сиденья, особенно посередине, относительны, так как ремень безопасности не всегда может полностью защитить пассажира при серьезном столкновении. Главное — всегда соблюдать правила дорожного движения и правильно пристегиваться.
Столкнувшись с проблемой нашествия тли и муравьёв на своем участке, многие огородники и садоводы пытаются бороться с каждым вредителем отдельно. Однако есть более эффективный способ — приготовить универсальное средство, которое поможет справиться сразу с обеими проблемами.