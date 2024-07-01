Регулярная антибактериальная обработка автокондиционера необходима для удаления бактерий, грибков и других вредных микроорганизмов, которые могут вызывать аллергии и проблемы с дыхательной системой.
Эта процедура также поддерживает эффективность работы кондиционера, предотвращая затруднения в обдуве и медленное охлаждение салона. Методы дезинфекции включают химические средства, ультразвуковую чистку на специализированных станциях и ручной разбор системы.
Рекомендуется проводить обработку как минимум один раз в год, особенно перед летним сезоном, чтобы избежать неприятных запахов и сохранить качество воздуха в салоне автомобиля.
Певица Валерия привела в пример коллегам по шоу-бизнесу Александра Ревву и его жену, которые прожили в счастливом браке 20 лет.