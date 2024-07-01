Как сохранить здоровье с помощью правильной чистки автокондиционера

Зачем важна антибактериальная чистка автокондиционера?

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Регулярная антибактериальная обработка автокондиционера необходима для удаления бактерий, грибков и других вредных микроорганизмов, которые могут вызывать аллергии и проблемы с дыхательной системой.

Фото: openverse by MotorVerso, CC BY 2.0

Эта процедура также поддерживает эффективность работы кондиционера, предотвращая затруднения в обдуве и медленное охлаждение салона. Методы дезинфекции включают химические средства, ультразвуковую чистку на специализированных станциях и ручной разбор системы.

Рекомендуется проводить обработку как минимум один раз в год, особенно перед летним сезоном, чтобы избежать неприятных запахов и сохранить качество воздуха в салоне автомобиля.