Не упустите шанс: кроссоверы за 1 млн рублей, которые стоят своих денег

Лучшие европейские кроссоверы до 1 млн рублей на вторичном рынке

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На вторичном авторынке за 1 млн рублей можно приобрести качественные европейские кроссоверы. Renault Duster, выпущенный на московском заводе АЗЛК, предлагает надежность и преодоление бездорожья.

Фото: Wikipedia by Dinkun Chen, CC BY-SA 4.0

Также стоит обратить внимание на Renault Kaptur с улучшенной отделкой и Volkswagen Tiguan, известный своим комфортом и безопасностью. Все автомобили доступны с пробегом около 150 000 км и могут иметь различные типы коробок передач, включая механическую и автоматическую.

Ранее сообщалось, что эксперты подсчитали расходы на эксплуатацию кроссовера Belgee X50 в России.