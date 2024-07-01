Не упустите шанс: кроссоверы за 1 млн рублей, которые стоят своих денег

На вторичном авторынке за 1 млн рублей можно приобрести качественные европейские кроссоверы. Renault Duster, выпущенный на московском заводе АЗЛК, предлагает надежность и преодоление бездорожья.
Также стоит обратить внимание на Renault Kaptur с улучшенной отделкой и Volkswagen Tiguan, известный своим комфортом и безопасностью. Все автомобили доступны с пробегом около 150 000 км и могут иметь различные типы коробок передач, включая механическую и автоматическую.
Ранее сообщалось, что эксперты подсчитали расходы на эксплуатацию кроссовера Belgee X50 в России.
Певица Валерия привела в пример коллегам по шоу-бизнесу Александра Ревву и его жену, которые прожили в счастливом браке 20 лет.