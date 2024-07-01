Стало известно, почему новые тормозные колодки могут уничтожить диски автомобиля

Почему новые тормозные колодки могут разрушать диски: объяснение специалиста

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После замены тормозных колодок многие водители сталкиваются с проблемой быстрого износа тормозных дисков.

Фото: Wikipedia by Bremse Porsche Cayenne mit innerer Luftkühlung, CC BY-SA 3.0

Эксперт автоцентра объясняет, что причина часто кроется в использовании низкокачественных тормозных колодок, содержащих большое количество абразивных материалов. Такие колодки, хоть и обеспечивают высокий коэффициент трения, но также создают шум и активно разрушают диски из-за недостатка смазочных компонентов.

В отличие от них, качественные колодки используют разнообразные материалы, включая смазочные компоненты, что обеспечивает эффективное торможение и защиту дисков от излишнего износа.