Стало известно, почему новые тормозные колодки могут уничтожить диски автомобиля

После замены тормозных колодок многие водители сталкиваются с проблемой быстрого износа тормозных дисков.
Эксперт автоцентра объясняет, что причина часто кроется в использовании низкокачественных тормозных колодок, содержащих большое количество абразивных материалов. Такие колодки, хоть и обеспечивают высокий коэффициент трения, но также создают шум и активно разрушают диски из-за недостатка смазочных компонентов.
В отличие от них, качественные колодки используют разнообразные материалы, включая смазочные компоненты, что обеспечивает эффективное торможение и защиту дисков от излишнего износа.
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